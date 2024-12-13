“小吃经济”成洛阳文旅发展新引擎

深秋的洛阳，空气里浸润着撩人的香气。9日傍晚6点，状元红路一家原创酸浆牛肉火锅店外，等候的食客已排起长队。“我们前面还有几桌？”“预计10分钟，很快！”店员一边发号一边回应。店内热气蒸腾，店外人声鼎沸。

“很多外地游客就是冲着这口酸浆锅底来的。”该火锅店负责人介绍起招牌菜时神采飞扬，“我们融合了牛肉汤、火锅和浆面条三种本地元素，特别受年轻顾客欢迎。”这道创新菜品，已成为“洛阳味道”破圈的一个鲜活注脚。

从一口锅到一座城，洛阳对“味道”的打磨远不止于此。不久前，在嵩县首届药膳技能大赛上，厨师将黄芪、山药等药材与本地土鸡一同放入砂锅文火慢炖，药香与肉香交融升腾——这已超越寻常烹饪，成为一场关于养生美学的现场演绎。在同期举办的洛阳味道·2025地方名吃创新大赛中，焦炸丸在油锅中欢快翻滚，“刺啦”声起，焦香四溢，瞬间点燃全场味蕾。这些深耕本土的创意，通过现场展销与直播带货，让大家直呼：“小吃不小，内有乾坤！”

如今，“寻味”已成为游客探索洛阳的新方式。为回应这份“味蕾期待”，我市今年相继出台了《“洛阳味道·2025”专项行动决定》《关于推广栾川县、嵩县特色餐饮高质量发展经验做法的决定》，设立特色餐饮产业人大代表流动工作站，为行业把脉定向；着力打造“陆浑全鱼宴”等美食IP，让“洛阳味道”完成从街头小吃到品牌文化的跃升。