洛阳一企业入选首批国家级产业知识产权运营中心名单

记者从市市场监管局获悉，国家知识产权局日前公示了首批产业知识产权运营中心认定名单，河南3家单位入选。其中，洛阳轴承研究所有限公司获批承建高端轴承产业知识产权运营中心。

记者从市市场监管局获悉，国家知识产权局日前公示了首批产业知识产权运营中心认定名单，河南3家单位入选。其中，洛阳轴承研究所有限公司获批承建高端轴承产业知识产权运营中心。

未来，3家产业知识产权运营中心将立足各自功能定位，面向全产业链上下游各类创新主体发展需求，促进产业知识产权协同发展，推进产学研深度合作，高效开展专利技术转化对接，加快推进专利产业化进程和开展产业知识产权专业服务。

近年，我市将知识产权工作作为推动产业转型升级和风口产业发展的重要抓手，持续提升知识产权转化体系效能，高标准完成国家知识产权运营服务体系建设任务。目前，我市已构建“1中心(国家级保护中心)+1窗口(商标窗口)+2平台+多站点”的知识产权服务体系，为创新驱动发展提供了有力支撑。截至今年8月，全市共实现专利转让许可1291项，高校向74家中小企业转化专利108项。

市市场监管局相关负责人表示，下一步，我市将持续加强高价值专利培育，围绕“5+17”产业链群，聚焦高端装备制造、新材料、新能源等风口产业，建设省级高价值专利培育中心。同时，深化专利转化运用，推动高校专利向中小企业转移，依托国家知识产权运营服务平台助力中小企业成长，聚焦产业发展需求，支持洛阳产业知识产权运营中心整合资源，以“政府引导、行业主导、市场运作”为原则，集聚产业链上下游企业、高校及服务机构，通过专利许可和转让、构建专利池等方式推进市场化运营，以更高标准、更实举措，扎实推进知识产权各项工作，为全省经济社会高质量发展提供坚实支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 常远)