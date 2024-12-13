洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
软件硬件双升级 面子里子共提质
来源: 洛阳网 2025.10.11 08:26
　　昨日，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第三场新闻发布会。围绕城市提质工作开展情况，市住建局、市城管局、市交通运输局相关负责人回答记者提问。

　　坚持群众满意第一标准 推动老旧小区全面焕新

　　问：“十四五”时期我市老旧小区改造方面取得哪些成效？改造的重点是什么？

　　答：我市始终坚持“改造前问需于民、改造中问计于民、改造后问效于民”，把群众满意作为衡量老旧小区改造成效的第一标准。

　　补齐基础设施短板。围绕“水电路气网安治”等，系统推进管网更新、道路硬化、安防提升、环境治理，切实改善居住条件。

　　优化公共空间环境。通过增绿补绿、规范停车、安装充电桩、增设健身器材、实施建筑节能改造等方式，提升小区空间品质和环境质量。截至目前，已新增停车位4万余个，建设体育场地201处。

　　完善社区服务功能。积极嵌入“医养托护餐健文娱”等服务，推动“小区改造”向“社区营造”转变，目前已配建邻里中心60个、幼儿园22所、便利店217家。

　　加强物业服务管理。强化党建引领，探索适合老旧小区的物业服务模式，全市专业化物业服务覆盖率从65%提升至78%以上，有效推进小区物业管理服务提质提效。

　　稳步推进加装电梯。目前已累计加装电梯706部，总量居全省前列。

　　截至目前，全市已累计改造老旧小区2769个，惠及居民36.1万户90万余人，形成了一批可复制、可推广的“洛阳经验”。2025年计划再改造小区110个，涉及居民3.51万户，目前正按节点推进。

　　下一步，我市将继续聚焦群众期盼，完善长效管理机制，让老旧小区焕发新活力，让市民家园更加宜居美好。

