市人大常委会召开“两官”履职评议专题询问会议

昨日，市人大常委会召开员额法官、员额检察官履职评议专题询问会议。市人大常委会主任李保国参加。

昨日，市人大常委会召开员额法官、员额检察官履职评议专题询问会议。市人大常委会主任李保国参加。

市领导徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、徐哲、封勇等参加会议。

今年6月至7月，市人大常委会组织驻洛全国、省人大代表和市人大代表，围绕全市100件已办结案件开展评议。评议范围覆盖市县两级法院、检察院，涵盖执行、抗诉、刑事起诉等案件，以“靶向”监督精准查找发现问题。

询问现场，市人大常委会委员、市人大代表、常委会专家库专家等，结合前期案件评议发现的问题，聚焦重点难点，对10名员额法官、员额检察官进行提问。询问不预先排演、不提前沟通，现场发问、即刻回答。会议综合评议和回答询问情况，现场进行无记名百分制满意度测评并当场公布成绩，10名员额法官、员额检察官测评结果均为满意。

徐哲、封勇分别代表市中级人民法院、市人民检察院作表态发言。她们表示，将诚恳接受市人大监督，全面对照此次评议和询问所反映的问题，认真梳理、深入整改、抓好落实，进一步强化责任担当，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

此次“两官”履职评议专题询问会议，通过“面对面”询问，积极回应人民群众关心关切，进一步深化了司法监督实效。下一步，市人大常委会将聚焦司法工作的薄弱环节，以及人民群众反映强烈、社会普遍关切的司法领域突出问题，持续加大司法监督力度，规范司法权力运行，促进社会公平正义，切实增强人民群众的司法获得感和满意度。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)