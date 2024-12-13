洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
从“流量红利”深挖“转型红利”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.10.11 08:13
　　美团发布全国文旅消费TOP10目的地城市榜，洛阳位居第八；高德发布十大夜生活城市扫街榜，洛阳位列第五；去哪儿发布全国热门景区榜，龙门石窟与老君山景区双双跻身前十……这个国庆+中秋超级黄金周，洛阳文旅继续爆火出圈，让很多洛阳人再次品尝“流量红利”的甘甜。

　　作为一种稀缺资源，流量等同于财富。流量为王的时代，谁引来流量、抓住流量,谁就能接下“泼天富贵”。近年来，我市走新文旅之路，念好文商旅的“融”字经，从“洛阳汉服”爆火到沉浸式演艺出圈，再到打造“1+3”高品质古都文化体验区等超级IP，洛阳频频“霸榜”各大互联网平台文旅榜单，跻身全国文旅“顶流”。“霸榜”背后，是一件汉服撬动3000多家妆造店和一条汉服产业链，是城市民宿两年翻3倍，是《寻迹洛神赋》等沉浸式演艺如雨后春笋般涌现，一言以蔽之，是流量赋能传统文商旅产业转型升级。

　　没有永远的流量，只有更新的流量。当下，文旅流量来得快，去得也快，文旅市场已打响流量争夺战，如何对传统文商旅进行“产业再造”，将流量转化为可持续的城市吸引力，是洛阳面临的时代命题。这次国庆长假，《人民日报》、新华社点名洛邑古城“天女散花”，点燃“中国式浪漫”；龙门石窟构建“夜游龙门”、演艺主题餐厅等全链条消费场景，景区爆火连续三天限流；洛阳古墓博物馆夜场剧本游受热捧，雨夜探墓成爆款。事实证明，只有用好互联网思维，深耕文商旅新产品、新业态、新体验，打造更多“有感觉、能打卡、可传播”的消费场景，才能把流量转化成留量。

　　假日经济升腾的活力，显示出洛阳的蓬勃生机。把流量带来的量变推向质变，让更多游客愿意为有深度的价值观买单，为有高度的场景共情，他们方能成为洛阳的“流量共创者”，城市发展的后劲才能更足。（洛平）
