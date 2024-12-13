洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌调研城市提质重点项目建设和城市管理工作
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.10 20:58
江凌调研城市提质重点项目建设和城市管理工作
加快打造高品质有调性文商旅融合街区
形成更多有拉动效应的时尚消费引流点
张玉杰一同调研

　　10日，市委书记江凌以“四不两直”方式，深入洛龙区调研城市提质重点项目建设和城市管理工作。市长张玉杰一同调研。

　　定鼎门南广场是洛龙区正在着力实施的消费引流项目。江凌察看项目建设、业态布局等工作，强调要把准业态定位，统筹抓好整体风貌、业态布局、店招设计、绿化铺装、商业软装等工作，植入更多有市场吸引力、受年轻人喜欢的新业态、新场景和潮流品牌，力争明年元旦实现高标准、全要素开街运营，着力打造新的潮流时尚消费引流点。

　　隋唐洛阳城安业坊正在谋划打造文化主题宿集品牌。江凌察看里坊区空间格局提升和民宿建设管理情况，指出要进一步强化运营意识，充分发挥紧邻天街的区位优势，突出文化主题风格，提升民宿管家服务水平，创新布草洗涤配送服务体系，打造更有文化、有特色、有调性的城市民宿标杆产品。要结合完整社区建设，着力提升公共服务供给水平，引进一批网红餐饮等特色小店，更好满足社区群众和青年游客的需求。

　　洛龙区正在对正大广场、宝龙广场等实施联动改造提升。江凌察看街区改造、业态布局、调性打造等情况，指出要聚焦营造高品质、有调性的特色消费场景，通过植入体验性业态、实施场景化街区化改造等措施加快传统商场转型，通过景观绿化提升、设置外摆空间、公共聚合空间打造等措施实现有效引流，通过交通综合优化提高客流到达便利性，不断增加客流量、提高消费力。

　　在关林片区二郎庙板块，江凌实地察看街区改造进展，指出要立足二郎庙现有街区格局，在做好微改造、提升立面形态的同时，在投资收益模式设计、业态谋划上下更大功夫，突出市井味、烟火气，打造更具个性、青年友好的文商旅融合街区。

　　江凌还深入龙祥商业街、正大宝龙商圈等地察看停车秩序管理、交通组织等工作，强调要更好统筹行人和车辆、通过交通和到达交通需求，抓好人行道破损路面修补提升，有效增加商圈周边非机动车停车位供给，营造更加高效便捷通畅、秩序井然的街区环境。

　　在天安智创科技产业社区，江凌察看项目建设进展，听取后期招商运营等情况汇报，指出要一手抓建设进度，一手抓招商运营，持续做好对外推介，吸引更多优质资源，打造高水平的创新平台、产业平台。

　　江凌还察看了乐天路打通工程建设进展情况。

　　李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
