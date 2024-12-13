洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
19日前洛阳仍多阴雨天气 市防办部署防范应对工作
来源: 洛阳网 2025.10.10 20:57
　　“未来几天洛阳仍持续阴雨天气，19日以后持续降雨过程有望结束。”10日，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室召开防范应对近期持续阴雨天气会商研判会，明确要求继续做好24小时领导带班和防汛值班值守工作，及时报送汛情、险情、灾情等信息。

　　“9月以来，洛阳降水过程频繁、降水异常偏多，全市平均降水量373毫米，较常年同期偏多251%。”洛阳市防办有关负责人表示，预计10月中旬全市仍有两轮降雨天气，时间分别为12日至13日、16日至18日，14日至15日为降水间歇期。目前洛阳土壤含水量趋于饱和，局部区域地质条件极不稳定，易引发滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害及衍生次生灾害。

　　洛阳市防办要求，各级各有关部门要克服松懈思想、厌战情绪和侥幸心理，落实好各项防范应对举措，重点防范连续降水可能引发的地质灾害、中小河流涨水、城市积涝、农田渍涝等风险，坚决守牢防汛安全底线。

　　严密监测排查预警。落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，严密监测排查主要风险威胁区域，动态掌握灾害类型、威胁范围、威胁对象和危害程度等数据信息。依托智能化灾害信息系统，及时发布短临预警信息。

　　紧盯重点部位防范。要组织清理疏通田间沟渠，抓住降水间歇期及时抢收，收获后及时腾茬、排涝除渍，为农作物备播做好准备。栾川县、嵩县、汝阳县等要紧盯临山、临水、临崖区域，孟津区、偃师区以及新安县等要紧盯黄土边坡区域，严密巡查防守，落实落细防范措施。

　　及时果断转移避险。严格按照“四个一律”工作要求，第一时间果断转移避险受威胁群众，做好转移人员的安置与服务保障工作，严防危险解除之前转移人员擅自返回。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
责任编辑：马勇玲
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
