13日夜里至14日白天，洛阳阴雨天气将有短暂间歇

据“洛阳气象”微信公众号消息，受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期洛阳市维持阴雨天气。13日夜里至14日白天洛阳市受偏西气流影响，阴雨天气将有短暂间歇。
具体预报如下：
今天夜里：阴天有零星小雨或小雨。
11日(周六)：阴天有小雨或零星小雨，东北风2级～3级，气温11℃～19℃。
12日(周日)：小雨转中雨，部分地区大雨，东北风2级～3级，气温13℃～17℃。
13日(周一)：小雨停止转多云，气温13℃～19℃。
14日(周二)：晴天到多云，夜里转小到中雨，气温10℃～22℃。
15日(周三)：阴天有小雨，气温14℃～20℃。
16日(周四)：阴天有小到中雨，气温11℃～21℃。
17日(周五)：阴天有小雨，气温15℃～19℃。⑥
