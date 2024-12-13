13日夜里至14日白天，洛阳阴雨天气将有短暂间歇

据“洛阳气象”微信公众号消息，受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期洛阳市维持阴雨天气。13日夜里至14日白天洛阳市受偏西气流影响，阴雨天气将有短暂间歇。

据“洛阳气象”微信公众号消息，受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期洛阳市维持阴雨天气。13日夜里至14日白天洛阳市受偏西气流影响，阴雨天气将有短暂间歇。 据“洛阳气象”微信公众号消息，受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期洛阳市维持阴雨天气。13日夜里至14日白天洛阳市受偏西气流影响，阴雨天气将有短暂间歇。 具体预报如下： 今天夜里：阴天有零星小雨或小雨。 11日(周六)：阴天有小雨或零星小雨，东北风2级～3级，气温11℃～19℃。 12日(周日)：小雨转中雨，部分地区大雨，东北风2级～3级，气温13℃～17℃。 13日(周一)：小雨停止转多云，气温13℃～19℃。 14日(周二)：晴天到多云，夜里转小到中雨，气温10℃～22℃。 15日(周三)：阴天有小雨，气温14℃～20℃。 16日(周四)：阴天有小到中雨，气温11℃～21℃。 17日(周五)：阴天有小雨，气温15℃～19℃。⑥