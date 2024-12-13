“十四五”时期，洛阳3407个小区（楼院）实现基础物业服务全覆盖

10日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第三场新闻发布会。围绕促进房地产市场平稳健康发展、满足群众住房需求等内容，洛阳市住建局相关负责人回答记者提问。

“十四五”时期，洛阳始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策、精准调控，在稳市场、保民生、优服务、促转型等方面采取了一系列措施，取得了阶段性成效。

洛阳制定实施《洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展若干措施》等政策文件，抢抓政策机遇，推动在建项目和历史遗留问题化解。全力“保交楼、保交房、惠民生”，为76个商品房项目争取国家保交楼专项借款33.225亿元，推动33460套商品住宅顺利交付。同时，洛阳持续优化房地产项目监管机制，取消商品房销售价格指导，从严审批商品房预售许可，优化和规范商品房预售资金监管。

洛阳持续加大保障性住房供给，大力发展保障性租赁住房，自2022年至今，全市已筹集保障性租赁住房39451套(间)，超额完成市定任务。“十四五”时期，绿洲花园南区(一期)等3个项目共3210套经适房按期交付，绿洲花园南区二期等2个项目2047套按期开工。

结合老旧小区改造等工作，洛阳通过专业物业、业主自治、社区托管等模式，全市3407个小区(楼院)实现基础物业服务全覆盖。同时，洛阳深化“红色物业”创建，打造了一批服务优、口碑好的“红色物业”品牌。

下一步，洛阳将继续坚持以人民为中心的发展理念，因城施策、以需定建，围绕构建房地产发展新模式和租售并举住房保障体系，努力让人民群众从“住有所居”迈向“住有宜居”，推动洛阳住房和房地产事业实现更高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵硕 文/图）