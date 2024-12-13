洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳“十四五”城市提质交出亮眼成绩单
洛阳"十四五"城市提质交出亮眼成绩单
来源: 洛阳网 2025.10.10 18:45
　　10日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第三场新闻发布会，全面介绍全市“十四五”时期推进城市提质工作有关情况。

　　“十四五”时期以来，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，紧紧围绕城市提质这一核心任务，大力实施“351”工作举措，推动城市能级实现历史性跃升，城市功能品质显著提升，群众获得感幸福感安全感不断增强。

　　交通格局实现历史性突破 发展“动脉”更加畅通

　　“十四五”时期，洛阳“十字形”高铁枢纽梦想照进现实，呼南高铁焦济洛平段已实质性开工。高速公路建设从“县县通”迈向“县县双高速”，总里程有望在年底前突破850公里。旅游公路突破1500公里，总里程稳居全省第一。洛阳构建起总长超76公里的快速路、570公里主干路、360公里次干路和888公里支路组成的“十字＋外环”高效交通体系，城市“30分钟通勤圈”成为现实。

　　民生福祉达到新高度 幸福底色尤为鲜亮

　　洛阳基础教育发生历史性改变，通过高中外迁腾退的10个校园全部用于义务教育，新增学位2.3万个。首批7所现代化高中全面投用，113所小学、81所初中完成建设改造。医疗卫生能级显著提升，3个国家区域医疗中心先后投用。完整社区建设加快推进，全市建成363个邻里中心、2229个养老机构、280个体育公园，“15分钟生活圈”基本形成。

　　城市更新焕发新活力 生活品质逐步提升

　　“十四五”时期以来，洛阳着力推动城市更新，让老城区焕发新活力，让居民家园更加美丽宜居。

　　老旧小区改造创出“洛阳模式”。洛阳将1850个分散小区整合为182个更新片区进行整体改造，累计让2659个老旧小区焕然一新，惠及居民32.66万户，加装电梯706部。同时，洛阳提升背街小巷80条，改造道路断面60个，提升农贸市场28个，城市“里子”更加坚实。在供排水方面，伊滨污水处理厂二期、瀍河污水处理厂二期、红山污水处理厂建成投用，涧西污水处理厂等4座生活污水处理厂完成提标改造，整改排水管网105公里，主城区污供比下降了21.3%，年节省污水处理费1100多万元。

