故县水库上游水域现漂浮物？洛阳市生态环境局：经连续监测，下游水质达标
来源: 洛阳网 2025.10.10 17:42
　　近日，有网友反映故县水库上游水域有大量漂浮物，担心会对下游饮用水质造成影响。洛报融媒记者10月10日从洛阳市生态环境局获悉，经连续监测，故县水库水质与供水水厂水质均符合国家相关标准。

　　洛阳市委、市政府在收悉网友反映的问题后高度重视，立即要求生态环境部门展开全面排查与现场核验。经查，网友反映的漂浮物存在点不在洛阳市境内。为持续保障水源地安全，洛阳生态环境部门已与事发地取得联系，并启动了与事发地相关部门及故县水库管理单位的联动机制。据悉，事发地已委托具备资质的第三方专业机构，对水面漂浮物及沿岸垃圾进行科学、系统的清理作业，确保库区水生态环境质量得到有效维护。

　　为确保群众饮用水安全，洛阳市生态环境局同时迅速组织人员对故县水库及供水水厂出水水质开展系统监测。连续监测结果显示，故县水库水质与供水水厂出水各项指标均符合国家相关标准，水质稳定达标，未发现异常。

　　洛阳北控水务集团相关负责人介绍，洛阳市饮用水在故县水库的取水点位于水库坝前30-40米深的较深层位置，属于水库的水质稳定层。故县水库原水进入现代化水厂后，会经过絮凝、沉淀、过滤、消毒等系统净化工艺，能有效去除各类杂质与微生物。同时，水务集团设有水质监测中心、水厂化验室、生产班组、在线监测设备四级水质监测保障体系，全方位、全周期地对水源水、出厂水、管网水的供水水质进行严密监测，确保供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。在输送过程中，封闭的公共供水管网体系与定期的水质监测，可有效防止二次污染，以确保供水水质符合国家相关标准，市民可放心饮用。

　　保障饮用水安全，确保水质符合国家标准，是最基本的民生需求，是维护人民生命健康权的基本保障。洛阳市生态环境局有关负责人表示，该局将建立动态跟进机制，实时掌握漂浮物清理工作进展，并持续对故县水库及供水水厂水质进行跟踪监测，确保水质稳定达标。同时，将强化与上游地区有关部门的跨区域联防联控与信息共享，协同开展流域水环境风险排查与综合治理，共同构建水源保护屏障，全力保障群众饮水安全。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
