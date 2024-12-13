“十四五”以来，洛阳新建绿地2261公顷、新增车位超4万个

推窗见绿，出门入园；街角巷尾，花草缤纷；脚下井盖，智慧安全；民生设施，持续升级……“十四五”以来，洛阳市城市管理局聚焦基础提质、功能完善与品质升级，用一组组扎实的数据，勾勒出一幅现代宜居城市的生动图景。

推窗见绿，出门入园；街角巷尾，花草缤纷；脚下井盖，智慧安全；民生设施，持续升级……“十四五”以来，洛阳市城市管理局聚焦基础提质、功能完善与品质升级，用一组组扎实的数据，勾勒出一幅现代宜居城市的生动图景。

新建绿地2261公顷

绿地面积大幅提升。“十四五”以来，洛阳市新建绿地面积2261公顷，城市建成区绿地面积累计达11717公顷，绿地率为39.35%、绿化覆盖率为44.99%，人均公园绿地面积为16.35平方米。

公园品质全面升级。“十四五”以来，洛阳市充分挖掘城市“边角地”潜力，建成便民游园329处，实现“推窗见绿、出门入园”，并对6大园区进行升级改造，翻新道路设施11000平方米，补植乔灌木5200余株。

“北国花城”建设成果丰硕。“十四五”以来，洛阳市立足公共空间美化，以城市主次干道为重点，聚焦城市慢行空间、立体空间、重点文商旅片区等区域，精心打造出花路、花墙、花桥等梦幻点位408处，面积达260000平方米。