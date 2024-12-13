国庆中秋假期，洛阳共处理快递包裹超2700万件

10日，洛报融媒记者从洛阳市邮政管理局获悉，国庆中秋放假期间(10月1日—10月8日)，全市邮政快递业运行总体平稳，全行业共处理快递包裹2716.84万件，其中投递1555.43万件，揽收1161.41万件，日均处理量超330万件。
10日，洛报融媒记者从洛阳市邮政管理局获悉，国庆中秋放假期间(10月1日—10月8日)，全市邮政快递业运行总体平稳，全行业共处理快递包裹2716.84万件，其中投递1555.43万件，揽收1161.41万件，日均处理量超330万件。
10日，洛报融媒记者从洛阳市邮政管理局获悉，国庆中秋放假期间(10月1日—10月8日)，全市邮政快递业运行总体平稳，全行业共处理快递包裹2716.84万件，其中投递1555.43万件，揽收1161.41万件，日均处理量超330万件。
近年来，邮政快递业持续加强服务供给能力建设，加速与文旅产业深度融合，创新服务为文旅经济注入新活力。快递企业积极探索“快递+文旅”新场景，通过快递网点经营门店、智能快递柜、主题邮局等多种方式进驻机场、酒店和旅游景区，为假日出行的旅客带来舒适便捷的出游体验，促进旅游流量向消费增量转化。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 乔建才 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605