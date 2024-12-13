10月1日至12月31日购买洛阳中心城区新建商品房 每平方米可享补贴100元

10日举行的洛阳市2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动新闻发布会透露，洛阳推出“雅居洛阳”2025年购房补贴活动，通过政府补贴、企业让利等多种方式降低购房成本，促进住房消费。

洛阳市住建局相关负责人表示，针对此次活动，洛阳计划安排财政资金6000万元。活动具体内容为：

从2025年10月1日至12月31日，凡是在活动期限内购买洛阳中心城区(不含偃师区、孟津区)新建商品房(含住宅、商铺、公寓，不含经济适用房等保障性住房)的购房者，缴纳购房款(含定金、预售款等)并网签成功的即可申请购房补贴。本次购房补贴标准为100元/平方米。采用“先购后补”模式，按照网签备案先后顺序进行补贴，补贴资金用完即止。

洛阳市住建局上述负责人介绍，这次补贴活动有三个特点。一是扩大补贴范围。在补贴的对象上，不管是洛阳人还是外地人，只要在洛阳中心城区(不含偃师区、孟津区)购房均可享受；在补贴的范围上不仅包含商品住宅和公寓，还将商铺纳入了补贴范围，但不包含经济适用房等保障性住房。二是提高补贴标准。每平方米补贴100元，不限面积、不限套数。三是优化申请流程。本次购房补贴分为线上、线下两种申请方式，购房者可通过“洛快办”App申请办理，具体上线时间后续会发布公告；同时，市民之家开设了相应的窗口，专门为无法通过手机自主申报补贴的购房者提供服务，也为申请人解答相关的疑问。此外，按照《洛阳市人才租房补贴和购房补贴实施细则》的相关政策，已享受洛阳市人才补贴的，不再享受本次补贴。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 刘倩倩）