坚持保护第一！“十四五”时期洛阳名城保护再上新台阶

10日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第三场新闻发布会，洛阳市住建局相关负责人就名城保护工作回答记者提问。

“十四五”时期，洛阳专门成立名城保护机构，持续强化顶层设计，深化体制改革，大力推进文旅融合，洛阳名城保护各项工作走在全省前列，受到住建部的充分肯定。

坚持保护第一，强化“硬支撑”。洛阳先后出台《洛阳市历史文化名城保护条例》《洛阳市东西南隅历史文化街区保护管理办法》等20余个规范性文件，完成洛阳历史文化名城保护规划、隋唐洛阳城遗址保护总体规划等10余部保护规划的编制，实现了管理制度和保护规划的全覆盖。洛阳高度重视在城市更新中保护历史文化资源，制订了洛阳历史文化名城资源保护利用负面清单，严格落实“先文探再出让”的土地管理制度，“先普查再建设”的项目管理制度，坚决防止建设性破坏。

坚持凝聚合力，共唱“保护曲”。洛阳市委、市政府成立高规格的名城工作领导小组，市直相关部门形成合力，组建名城保护专家智库和志愿服务团队，成立名城保护协会，动员社会力量广泛参与，形成了责任明确、认识统一、齐抓共管的名城保护格局。

坚持以用促保，打通“关键点”。设立名城保护专项资金，每年从市级土地出让收入中提取3%，定向用于名城资源保护利用。抢抓城市更新机遇，大力推进“1+3”高品质古都文化体验区建设，累计争取各类政策性资金30多亿元，争取国开行贷款31.5亿元，吸引社会资本投资超过50亿元。汉魏洛阳故城遗址博物馆、洛邑古城一期续建等一批重点项目建成投用，隋唐洛阳城中轴线贯通工程顺利实施，老城、涧西两个历史文化街区保护传承项目有序推进，西工小街、广州市场等历史地段实现华丽转身，一批老旧厂房、历史建筑和传统村落实现活化利用，焕发新的生机，成为洛阳新文旅的重要载体。

坚持利民惠民，叫响“文旅牌”。《寻迹洛阳赋》《河图洛书》等沉浸式文化体验项目持续火爆，汉服与古都相互赋能，博物馆成为新顶流，洛阳名城的知名度和影响力持续提升。

如今的洛阳，文旅+百业、百业+文旅深度融合，汉服产业、民宿经济、文创手作、非遗展示等成为市民就业增收的新渠道，新文旅、新场景、新消费成为支撑城市经济发展的重要力量。洛阳，这座历史文化名城将在发展中得到更好保护，也必将在保护中实现更好的发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵硕 文/图)