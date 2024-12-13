10月12日，洛阳将开通法律职业资格考试直达专线

刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，2025年国家统一法律职业资格考试将于10月12日举行，为方便考生前往考场，洛阳公交集团将开通法律职业资格考试直达专线。 刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，2025年国家统一法律职业资格考试将于10月12日举行，为方便考生前往考场，洛阳公交集团将开通法律职业资格考试直达专线。 起始站：八里堂地铁站A口—洛阳职业技术学院伊滨校区 服务时间：八里堂地铁站A口7：30-8：00，洛阳职业技术学院伊滨校区13：00-13：30。⑥