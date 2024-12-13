覆盖门票、住宿、汉服！11日起，洛阳将分三轮次发放文旅消费券

洛报融媒记者从10月10日上午召开的洛阳市2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动新闻发布会上获悉，洛阳市将安排4500万元财政资金，通过开展“一票游洛阳”“特惠住神都”“穿越盛唐”等五大惠民活动，进一步激发消费活力。同时，还将推出“跟着赛事游洛阳”“乐享银龄·暖游相伴”银发经济等文旅活动，惠及更多群体。

洛报融媒记者从10月10日上午召开的洛阳市2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动新闻发布会上获悉，洛阳市将安排4500万元财政资金，通过开展“一票游洛阳”“特惠住神都”“穿越盛唐”等五大惠民活动，进一步激发消费活力。同时，还将推出“跟着赛事游洛阳”“乐享银龄·暖游相伴”银发经济等文旅活动，惠及更多群体。

消费立减！三轮次消费券覆盖住宿、汉服、演艺

洛阳市文广旅局相关负责人介绍，10月11日至12月31日，洛阳市将先后分三轮次发放消费券，开展5项文旅促消费活动，组合超低价的景区套票，覆盖酒店住宿、汉服妆造、精彩演艺、文创购物等多元业态，惠及广大市民及游客。

●“一票游洛阳”活动。通过一码游洛阳平台以99元的价格购买联票，联票内包含龙门石窟、龙潭大峡谷、天堂明堂、应天门等多家A级景区首道门票，按平台实际发布景区执行。

●“特惠住神都”活动。通过携程、美团、抖音平台预订相应酒店，领取消费券，下单时自动匹配最大优惠消费券，最高单笔可优惠120元。

●“穿越盛唐”活动。通过美团、抖音、一码游洛阳平台购买相应商家的汉服妆造产品，享受满减优惠，最高可立减100元。

●“艺惠神都”活动。通过携程、美团、抖音、一码游洛阳平台购买相应商家的演艺产品，享受满减优惠，最高可立省80元。

●“洛young小店”活动。通过支付宝平台领取消费券，在参与活动的老字号、非遗工坊、文创小店等商户消费时可直接抵扣，最高可即减60元。