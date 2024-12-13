洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
公路通车总里程突破2万公里！洛阳"十四五"交通建设成就斐然
　　10月10日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第三场新闻发布会，全面介绍全市“十四五”时期推进城市提质有关情况。记者从现场了解到，“十四五”期间，洛阳市交通运输建设成就斐然，交出了一份沉甸甸的成绩单。

　　洛阳市公路通车总里程达20126公里，高速公路新增4条215.5公里，地铁客运总量突破2.2亿人次，全国性综合交通枢纽地位得到有力加强。

　　在基础设施建设方面，交通网络骨架持续壮大。洛阳市国省干线公路形成“三纵五横”“七纵九横三联”的高效布局，综合承载与辐射能力显著增强。同时，黄河小浪底水路客运航线成功跻身国家“特色文化游”试点，为交通网络增添了文化亮色。

　　民生服务与公共交通领域成果尤为显著。洛阳市构建起“轨道+公交”无缝衔接的高效城市公共交通体系，地铁1、2号线持续高效运营，城市公交线网长度从600余公里扩展至700余公里，并实现了地铁站点150米范围内公交全覆盖。洛阳市获得“国家公交都市建设示范城市”和“绿色出行示范市”等荣誉。

　　物流运输能级实现重大跃升。洛阳市相继开行至中欧、东盟(万象)的国际货运班列及至青岛、宁波的铁海联运班列。“十四五”以来，累计开行各类班列758列，完成集装箱吞吐量超28万标箱。一拖物流等4家企业入选河南省多式联运示范工程，多式联运发展步入快车道。

　　“十四五”时期，洛阳交通实现从“强基础”到“优功能”战略提升。展望“十五五”，洛阳市交通运输局有关负责人表示，将以嵩汝、洛嵩、嵩内等重点高速项目为牵引，深化交通与产业、旅游、开放的融合，进一步巩固和提升洛阳在全国交通大格局中的枢纽地位。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 孙小蕊 文/图）
