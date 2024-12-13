洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
聚焦汽车、零售、餐饮等领域！洛阳将发放商贸消费券
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.10 16:05
　　10月10日，在洛阳市2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动新闻发布会上，洛阳市商务局相关负责人聚焦汽车补贴、通用消费券和家用空调补贴等回答记者提问。

　　“乐驾金秋”购车补贴活动

　　活动内容：本次补贴拟安排4500万元资金。消费者于10月1日至12月31日在洛阳市购车，并于2026年1月7日前完成洛阳市新车上牌，即可通过“洛快办”平台(10月20日上午10点开启)上传身份证、购车发票、行驶证等材料申领补贴。需要提醒的是，本次补贴不能与国家汽车报废或置换以旧换新补贴同时享受。

　　本次购车补贴政策覆盖范围广，活动同时支持新能源和燃油乘用车补贴，惠及各类有购车需求的个人消费者；优惠力度更大，购买5万至10万元车辆补贴3000元/辆，10万至20万元补贴4000元/辆，20万元以上补贴高达5000元/辆。

　　通用消费券活动

　　发放时间：第一期10月15日10时；第二、三期分别于11月、12月发放

　　活动内容：本次消费券分三期进行发放，第一期发放1000万元，第二、三期各750万。面值为“满100元减20元”，所有在洛人员(含外地游客)均可领取，在洛阳市参与活动的零售、餐饮商家使用，有效期7天，每人每期在每个平台限用1次。

　　本次发放通用消费券将在支付宝、云闪付、美团、抖音等平台同步发放；消费者在享受政府补贴的同时，还可叠加部分平台和商家的各类优惠，实现“折上折”，让消费者享受更多实惠；除了常规的满减券，还将与平台合作，针对夜间经济等特色消费场景发放专属消费券，进一步丰富消费体验。

　　“金秋焕新”家用空调补贴活动

　　发放时间：自10月15日起每日上午10时

　　活动内容：本次活动拟安排500万元财政资金，通过云闪付平台每天发放电子消费券40万元，其中满4000减500元消费券200张、满2000减300元消费券600张、满1000减150元消费券800张，当天未核销的消费券资金收回资金池，滚动发放，先购先得，发完即止。活动期间，消费者在全市报名商家购买一级能效空调，使用云闪付支付可直接立减。

　　特别需要注意的是，以上活动均遵循“先到先得，用完即止”的原则。在这个金秋，期待与您共赴一场异彩纷呈的消费盛宴！（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
