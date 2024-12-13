洛阳市住房公积金管理中心办公地址搬迁

昨日，洛阳市住房公积金管理中心网站发布搬迁公告。 昨日，洛阳市住房公积金管理中心网站发布搬迁公告，内容如下： 洛阳市住房公积金管理中心办公地址搬迁公告 各缴存单位、缴存人： 根据市政府统一安排部署，市住房公积金管理中心机关办公场所于2025年10月9日搬迁至洛龙区开元大道260号龙泉大厦18楼、19楼办公，原址洛龙区牡丹大道228号停止办公，原联系方式保持不变，联系电话：0379-64818909。欢迎社会各界新老朋友到我中心新办公场所指导和联系工作，我们将竭诚为您服务。 中心各业务网点办理地址不变。 ⑥