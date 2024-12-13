着眼“十五五”及中长期！龙门实验室征集发展规划“金点子”

洛报融媒记者从龙门实验室获悉，为高质量编制《龙门实验室“十五五”及中长期发展规划》，实验室现面向社会公众公开征集意见建议，共同推动高能级创新平台高质量发展。

完善通过网络听取意见建议的渠道，研究吸收网民对“十五五”规划编制工作意见建议，是我市科学谋划“十五五”经济社会发展的重要遵循。眼下，龙门实验室正立足新型研发机构定位，着力建立由企业主导的科技创新组织机制，加快形成与新型研发机构相匹配的体制机制，为产业发展提供强有力科技支撑。围绕重点任务和工作，实验室邀请社会各界人士、各类创新主体及单位内部员工从实验室科技创新发展全局出发，研究提出宝贵意见建议。

意见建议不限项数，征集时间截至2025年10月30日，可通过网络留言和电子邮件两种方式参与。公众可进入龙门实验室门户网站，在“关于公开征集《龙门实验室“十五五”及中长期发展规划》意见建议的公告”活动专栏进行留言，或将意见发送至电子邮件longmenlab@126.com，并注明“实验室‘十五五’及中长期发展规划意见建议”字样。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）