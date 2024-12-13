网友反映西苑公园附近隐翅虫大量出现 涧西区城管局：随着气温下降会减少

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区西苑公园附近隐翅虫集中出没，希望有关部门及时采取措施。

涧西区城管局回复：隐翅虫偏好潮湿环境，近期适逢持续性降雨，湿度大，创造了隐翅虫繁殖的有利条件。随着气温下降，10月份数量会逐渐减少。针对您所说的西苑公园附近隐翅虫成灾，我们将在降雨结束后安排对周边丽新路绿化带、华阳体育公园内草地进行消杀。

