中航光电新能源汽车智能网联产品经理黄文斌：打好攻坚战 智绘车联网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.10 08:44
黄文斌

　　我叫黄文斌，是中航光电新能源汽车智能网联团队的产品经理。“十四五”期间，我最大的成就，就是和团队一起推出了新能源汽车的国产智能网联系统，为新能源汽车国产化作出自己的一点贡献。

　　而我们这个团队的成长轨迹，恰好也与国家“十四五”规划推动智能网联汽车产业发展的战略步伐同频共振。

　　若将新能源汽车比作人体，智能网联系统便是维系其感知、互连的“神经与血管”，作用非常重要。聚焦这一领域，早在2020年，中航光电就启动组建了包含3位专家的产品小组。当时我们连固定的实验室都没有，却敢一头扎进智能网联国产化的空白领域，正是因为那时候国家“十四五”规划出台，明确提出要突破核心技术，这无疑给了我们十足的底气。

　　在技术上我们有优势。凭借企业深厚的技术底蕴，没过多久，首个定制项目就找上了门。根据客户要求，我们团队另辟蹊径，创新采用“仿真优化+轻量化设计”的思路，成功造出了国内首款单芯密封智能网联连接器。

　　在攻关上我们有冲劲。在摄像头产品研发上，当时客户给了固定异形轮廓尺寸，还要求我们在1个月内拿出方案。为此团队大胆引入新工艺，把200余项要求逐一拆解，没有先例可循，就反复试验，前后经历了10次评审、8次调整，融合了5种工艺，才终于攻克难题。

中航光电研制的新能源汽车智能网联产品

　　此次攻关，衍生出中航光电第一代平台化摄像头产品。后来依托新工艺稳定落地和规模化应用，我们的摄像头类产品已经完成了10余个子系列的定制化开发，成功实现了从单一品类到多元化产品矩阵的拓展，真正实现“由1到N+”的品类延伸突破。

　　在“十四五”时期，中国新能源汽车产业完成了从“跟跑”到“领跑”的蝶变。全国新能源汽车累计销售突破4000万辆，产销量连续10年保持全球第一，共同勾勒出我国向“智能出行时代”加速迈进的生动图景。

　　伴随着产业的迅速崛起，如今我们也从最初的3人小团队发展成了研究中心，人员扩充到86人，产品体系形成了以摄像头、FAKRA、MiniFAKRA、以太网、HSD、低压高密为主的六大系列互连解决方案。

　　展望“十五五”，我们充满信心，将进一步推动该类产品向集成化、高速化、定制化方向深化发展，持续攻关更高性能的产品，为中国智能网联汽车产业的高质量发展注入更强动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 窦芳超 裴一 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
