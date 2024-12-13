洛阳新增一家卓越级智能工厂

记者从市工信局获悉，近日工信部公示2025年度卓越级智能工厂项目名单，中信重工“数据驱动的高端矿山装备智能工厂”成功上榜，也是我市第4家卓越级智能工厂。

记者从市工信局获悉，近日工信部公示2025年度卓越级智能工厂项目名单，中信重工“数据驱动的高端矿山装备智能工厂”成功上榜，也是我市第4家卓越级智能工厂。

在“数据驱动的高端矿山装备智能工厂”建设中，中信重工通过数字化转型深度布局，构建起独具特色的智能制造体系，在业内形成了可复制、可推广的离散型制造智能工厂典型应用案例。

在研发设计领域，该企业积极实施智能化提升工程，积极打造“6+1+N”数字化应用体系与23个数字化应用场景，在国内重型装备行业率先实现技术资料无纸化应用；在智能制造领域，中信重工先后建成4个省级智能工厂(车间)，并获评2个国家“智能制造优秀场景”，形成了可复制、可推广的核心技术产品和数智化场景整体解决方案；在客户服务领域，中信重工打造了行业首创的矿山装备工业互联网平台，现已为70多家矿山用户提供故障诊断、预测性维护、工艺分析优化等智能化服务。

根据规划，后续我市将进一步加快制造业数字化转型工作，在“点”上打造企业标杆，在“线”上推进链式改造，在“面”上建设行业平台，通过持续健全基础级、先进级、卓越级、领航级智能工厂梯度培育体系，实现规上企业数字化转型应用场景全覆盖，加速推动“洛阳制造”向“洛阳智造”跃升。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周俊龙）

>>相关链接

卓越级智能工厂

卓越级智能工厂是工信部等六部委联合认定的具有国内领先水平的智能工厂，是我国加快推动制造业数字化转型智能化升级，打造智能制造“升级版”的重要载体。 (陈曦)