中巴合作再添“洛阳标杆”

记者从洛阳现代生物技术研究院有限公司获悉，日前在巴基斯坦总统扎尔达里主持下，该企业与巴方签署畜牧业信息化及疫病防控合作备忘录，为谱写中巴产业合作新篇章树立“洛阳标杆”。

根据协议，双方将聚焦巴基斯坦畜牧业发展需求，在畜牧业信息化与疫病防控核心板块深化合作。现代生物将依托在动物追溯管理解决方案及动物疫病防控领域深耕多年的技术和产品优势，帮助巴基斯坦建设该国规模最大且全球先进的动物可追溯管理系统，显著提升其畜牧产品全球竞争力。

根据规划，后续现代生物在巴基斯坦打造的覆盖全国、技术领先的动物可追溯管理系统，集成了先进的身份登记、实时免疫监测、智能疫情预警与高效应急响应等核心模块，可实现对牲畜个体身份的精准管理、疫苗接种的全程追溯、疑似疫情即时上报，并能快速联动诊断及治疗资源。通过对牲畜全生命周期的智能化、数据化管理，将有力提升巴基斯坦畜牧业生产规范化水平与疫病综合防控能力。

作为国家高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、国家知识产权优势企业，现代生物在畜牧业信息化动物溯源标识及物联网/RFID解决方案、宠物信息化、动物疫病与食品安全检测诊断试剂等领域取得丰硕成果，已跻身全球第2大动物标识企业，并通过在国内率先开展动物基因工程抗体的研究及产业化，已完成牛、羊结核病疫苗和10余项宠物抗体及疫苗的国内首创研发立项，有望填补多项国内外空白。

“此次合作，是中巴两国在畜牧业领域的进一步战略合作，标志着国际市场对我们技术水平的认可，也充分展现了中国企业在国际贸易合作中的积极贡献与责任担当。”现代生物负责人王创业表示。

根据规划，后续现代生物将持续建设国家级研发中心，加速打造集创新人才培育、科技成果转化等功能于一体的高科技产业基地，进一步构建“基础研究—技术攻关—成果转化—产业孵化”全链条创新体系，形成更多新质生产力，力争为洛阳生物医药产业高质量发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 石筱默）

动物可追溯管理系统

动物可追溯管理系统，是综合运用条码标签和RFID电子标签等物联网识别技术，可对动物从“出生到消费”全生命周期的关键信息进行记录、存储、传输与查询的数字化管理体系。其核心目标是实现动物来源可查、去向可追、责任可究。(陈曦)