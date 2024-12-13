洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宜阳县杏花村：日享垂钓之乐 夜住特色民宿
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.10 08:21
垂钓之乐

　　初秋的宜阳县锦屏镇杏花村，见鹤湖畔的垂钓者怡然自得，特色窑洞民宿院落静待宾客。这个距离县城和市区都只有半小时车程的村庄，正以其独特的“民宿+”发展模式，成为都市人近郊休闲的热门选择。

　　日前，记者来到杏花村走访。尽管雨势不小，但青山环抱的见鹤湖畔，仍聚集着不少专注的垂钓者。在见鹤湖垂钓基地，传统渔场被升级为集竞技、休闲、灯光夜市于一体的综合体验地。频繁举办的钓鱼赛事，吸引了大量钓鱼爱好者前来参加。

　　“目前基地实行‘渔获自由’，钓多钓少都可自行带走，若不带走也可由基地回收。”该基地负责人赵振川说，自去年8月开业以来，该基地持续位列洛阳市垂钓场所人气前三名，已成为我市颇具影响力的头部钓场。

　　钓场的高人气有效提升了杏花村的知名度。“很多原来不了解杏花村、没来过见鹤湖的钓友，因为垂钓来到这里，既带动了消费，也吸引了投资。”赵振川说，如今周边配套日趋完善，周末与家人朋友前来，不仅能享受垂钓之乐，还能体验特色民宿等多种业态。

　　赵振川提到的特色民宿是杏花村近年来积极探索的“时权式窑洞民宿”模式。杏花村村委会干部郝楠楠介绍，该模式是由村集体统一建设或改造窑洞，将20年使用权面向市场出售，主要面向有休闲度假需求的市民。业主在不居住期间，可委托专业运营商将窑洞作为民宿统一经营，既盘活了闲置资源，也实现了村集体、业主与运营方的多方共赢。

　　“这个三孔一院的窑洞，不仅带有庭院和车位，还配有一方小菜园，业主可以按自己的心意装修。”在一处样板院前，郝楠楠向记者介绍。目前，杏花村前期开发的两期共66孔窑洞已售罄，为持续扩大供给，村集体正携手社会资本，规划建设规模约500孔窑洞的第三期项目。

　　杏花村的蝶变始于人居环境整治。该村以“望得见山、看得见水、记得住乡愁”为主题，确立“白墙着底，灰瓦盖顶”的建筑风格，全面推进村庄绿化、垃圾污水治理、道路硬化等基础设施提升，为产业发展奠定了坚实基础。此外，村里通过盘活闲置土地、废弃厂房等各类资源，陆续建起了民宿窑洞、露营基地、酒厂、儿童乐园、火车主题餐厅和樱桃采摘园等多项产业。

　　“许多游客周末来到这里，白天钓鱼、逛乐园，晚上住窑洞、品美食，真正实现了从‘半日游’到‘过夜游’的转变。”杏花村党支部书记、村委会主任周京伟表示，通过“民宿+”多元业态融合，不仅显著提升了游客体验，每年还为村集体增收超百万元，带动当地百余人实现就业。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 穆造林 文/图)
