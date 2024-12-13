“洛阳制造”立潮头——洛阳“十四五”制造业高质量发展步履坚实

潮平两岸阔，风正一帆悬。在打造“洛阳制造”金字招牌的高质量发展道路上，仰望星海，来自洛轴、轴研所的航天级轴承和关键单机“坚守岗位”，保证中国空间站无忧运转；凝眸远洋，七二五所的铜镍合金产品组成生命线，助力我国首艘深远海绿色智能技术试验船开启新征程；俯瞰大地，国家农机装备创新中心研发的大型收获机在田野上加速运转，又是一个丰收年……

宁德时代洛阳基地

“十四五”以来，我市坚持把推动制造业高质量发展作为现代化洛阳建设的首要任务，一手抓传统产业转型升级，稳住工业基本盘；一手抓风口产业引进培育，抢占产业新赛道，深入落实产业发展“136”工作举措，大力推进新型工业化。

“洛阳造”无人驾驶拖拉机

从十三朝古都到现代化工业新城，当一款款“洛阳制造”“洛阳创新”穿越山河、转动未来，当一座座先进工厂拔地而起、聚链成群，锚定“两高四着力”，聚焦全国重要先进制造业基地目标，千年古都正以产业蝶变书写着工业现代化的“洛阳篇章”。

以新赋能

“洛阳制造”内涵不断丰富

站上全球制造之巅！

日前，全球最大22米辗环机全系列轴承在洛轴下线交付，迈出了国产高端轴承打破国际垄断、服务国家重大战略需求的关键一步，也为“洛阳制造”重大高端装备增加了新的内涵。

作为制造业的核心与脊梁，高端装备制造不仅是国家综合实力的重要体现，还是推动产业升级、实现经济高质量发展的关键力量。

回首“十四五”，一批批“大国重器”频频闪烁创新光芒：中信重工研发世界最大智能化自磨机，轴研科技全球首台25MW风电主轴轴承成功下线，铜一金属全球首创铜铝复合箔批量应用，220马力混合动力拖拉机填补国内空白，“洛阳制造”向“洛阳创造”进化升级的步伐不断提速。

中信重工工作人员在装配汽轮机发电机组

其背后是洛轴、中信重工等老牌企业积极转型，在抢抓风口产业机遇中频频“领先一个身位”，尽显“共和国长子”“老树发新枝”的奋力改造。

更是全市在新能源、生物疫苗等领域谋划布局，陆续实现氢沄大功率金属板燃料电池成功试产、普莱柯P3实验室运营、昇腾人工智能实验室落子布局等一系列重大突破，推动产业加速迈向中高端的生动实践。

根据规划，聚焦实数融合、绿色低碳等新型工业化的鲜明特征，我市还将加快实施制造业重大技术改造，促进重点行业工艺升级、数字转型、绿色发展，在“点”上打造企业标杆，在“线”上推进链式改造，在“面”上推动集群园区整体转型，同时积极开展“人工智能+”行动，加速助力制造业转型发展。

以新提质，以新赋能，坚持以创新引领发展主战略，围绕新型工业化推动产业体系优化升级，洛阳正开足马力！