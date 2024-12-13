洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳制造”立潮头——洛阳“十四五”制造业高质量发展步履坚实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.10 08:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
宁德时代洛阳基地

　　潮平两岸阔，风正一帆悬。

　　在打造“洛阳制造”金字招牌的高质量发展道路上，仰望星海，来自洛轴、轴研所的航天级轴承和关键单机“坚守岗位”，保证中国空间站无忧运转；凝眸远洋，七二五所的铜镍合金产品组成生命线，助力我国首艘深远海绿色智能技术试验船开启新征程；俯瞰大地，国家农机装备创新中心研发的大型收获机在田野上加速运转，又是一个丰收年……

　　“十四五”以来，我市坚持把推动制造业高质量发展作为现代化洛阳建设的首要任务，一手抓传统产业转型升级，稳住工业基本盘；一手抓风口产业引进培育，抢占产业新赛道，深入落实产业发展“136”工作举措，大力推进新型工业化。

“洛阳造”无人驾驶拖拉机

　　从十三朝古都到现代化工业新城，当一款款“洛阳制造”“洛阳创新”穿越山河、转动未来，当一座座先进工厂拔地而起、聚链成群，锚定“两高四着力”，聚焦全国重要先进制造业基地目标，千年古都正以产业蝶变书写着工业现代化的“洛阳篇章”。

　　以新赋能

　　“洛阳制造”内涵不断丰富

　　站上全球制造之巅！

　　日前，全球最大22米辗环机全系列轴承在洛轴下线交付，迈出了国产高端轴承打破国际垄断、服务国家重大战略需求的关键一步，也为“洛阳制造”重大高端装备增加了新的内涵。

　　作为制造业的核心与脊梁，高端装备制造不仅是国家综合实力的重要体现，还是推动产业升级、实现经济高质量发展的关键力量。

　　回首“十四五”，一批批“大国重器”频频闪烁创新光芒：中信重工研发世界最大智能化自磨机，轴研科技全球首台25MW风电主轴轴承成功下线，铜一金属全球首创铜铝复合箔批量应用，220马力混合动力拖拉机填补国内空白，“洛阳制造”向“洛阳创造”进化升级的步伐不断提速。

中信重工工作人员在装配汽轮机发电机组

　　其背后是洛轴、中信重工等老牌企业积极转型，在抢抓风口产业机遇中频频“领先一个身位”，尽显“共和国长子”“老树发新枝”的奋力改造。

　　更是全市在新能源、生物疫苗等领域谋划布局，陆续实现氢沄大功率金属板燃料电池成功试产、普莱柯P3实验室运营、昇腾人工智能实验室落子布局等一系列重大突破，推动产业加速迈向中高端的生动实践。

　　根据规划，聚焦实数融合、绿色低碳等新型工业化的鲜明特征，我市还将加快实施制造业重大技术改造，促进重点行业工艺升级、数字转型、绿色发展，在“点”上打造企业标杆，在“线”上推进链式改造，在“面”上推动集群园区整体转型，同时积极开展“人工智能+”行动，加速助力制造业转型发展。

　　以新提质，以新赋能，坚持以创新引领发展主战略，围绕新型工业化推动产业体系优化升级，洛阳正开足马力！

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是...
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国庆中秋文旅消费TOP10目的地城市...
  • 假期“不打烊”！洛阳重点项目建...
  • 张玉杰主持召开市政府常务会议
  • 降雨降温伴“开工”！洛阳未来五...
  • 位列热门景区Top10榜首！“双节”...
  • “双节”假期，洛阳文博场馆累计...
  • 电动三轮车如何合法上路？洛阳市...
  • 九洲池围墙换色引网友关注 洛阳文...
  • 洛阳钢制家具何以卖全球（河洛谈）
  • 国庆中秋假期，洛阳73家商贸样本...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605