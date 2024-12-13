9日，市长张玉杰到瀍河区督导生态环境保护工作，并主持召开大气污染防治专题调度会，分析研判形势，查找短板症结，安排部署下一步工作举措和目标任务。

找准短板症结聚力攻坚突破

推动空气质量持续改善提质进位

张玉杰到瀍河区督导生态环境保护工作

张玉杰到中州东路、启明南路和部分背街小巷，察看片区交通疏导、道路清扫保洁等情况，随机走访群众和沿街餐饮门店，了解“煤改气”“瓶改管”推广、餐饮油烟净化设施运行等情况。他指出，要把大气污染防治作为重中之重，紧盯尾气、扬尘、油烟等重点污染源，系统优化片区交通组织和停车资源配置，加大道路清扫保洁频次，推广高效净化设备和技术，提高精细化治理水平。

随后，张玉杰主持召开专题调度会，听取瀍河区大气污染防治等情况汇报，分析问题成因，进一步明确清单事项、细化职责分工。张玉杰强调，秋冬季是大气污染防治的关键期，各级各有关部门要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委、市委部署要求，清醒认识当前面临的严峻形势，拿出破釜沉舟、背水一战的拼劲干劲，严把源头关、排放关、治理关，以铁心、铁面、铁腕打好打赢翻身仗。要坚持精准治污、科学治污，充分发挥专家智库作用，细致排查污染源头，深入研究机理成因，实施有针对性措施，推动污染防治攻坚战取得新成效。要突出问题导向、目标导向、结果导向，聚焦重点行业、重点领域、重点时段，紧盯餐饮油烟、扬尘污染、移动污染源等防控重点，精准施策、聚力攻坚，以日保周、以周保月、以月保年，努力完成全年目标任务。要压紧压实责任链条，严格落实生态环境保护党政同责、一岗双责、失职追责，完善跨部门联合执法、信息共享等机制，强化重污染天气预警响应和区域联动联控，从严从紧加强暗访督查、通报约谈，切实推动污染防治取得明显突破、空气质量持续提质进位。

李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)