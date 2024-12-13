“豫排联赛”烽烟再起 洛阳女排兵发郑州

10月9日下午，洛阳女排从洛阳体育中心出发前往郑州，开启2025年河南省女子排球城市联赛第二阶段征程，将于10日晚对阵郑州女排。在不久前结束的第一阶段比赛上，洛阳姑娘们以九连胜的傲人战绩夺得赛区头名，强势晋级。
10月9日下午，洛阳女排从洛阳体育中心出发前往郑州，开启2025年河南省女子排球城市联赛(以下简称“豫排联赛”)第二阶段征程，将于10日晚对阵郑州女排。在不久前结束的第一阶段比赛上，洛阳姑娘们以九连胜的傲人战绩夺得赛区头名，强势晋级。
