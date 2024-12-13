即日起，洛阳启动省级技术转移机构申报

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起洛阳启动省级技术转移机构申报工作。成功申报并获评优秀的，将享受项目申报等方面的政策支持。

技术转移机构是指为实现和加速技术转移过程，提供技术经纪、技术集成与经营、技术投融资等服务的实体。申报省级技术转移机构的单位应当拥有两年以上从事技术转移业务的经历，服务业绩显著，经营状况良好；有固定的营业场所、必要办公设备及稳定客户群与合作伙伴；人员结构及部门设置合理，有稳定的从业人员，其中包含一定数量的技术转移专职人员等等。省科技厅将定期对备案入库的技术转移机构进行绩效评估，对评估为优秀的给予奖励，并在省级科技项目申报、科创平台指标分配等方面给予支持。

申报单位须在11月20日18:00前登录“河南省科技管理信息系统”填写申报材料，上传相关附件，并在11月25日之前将纸质申报材料报送至洛阳市民之家2楼D区综合受理窗口，发送申报材料电子文档至邮箱lykjjsck@163.com。咨询电话0379-63935441。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）