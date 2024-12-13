国庆中秋假期，洛阳铁路发送旅客突破60万人次

今年国庆中秋假期，洛阳市交通领域整体运行平稳，铁路、航空及高速公路各项运行数据近日陆续发布，展现假日出行的旺盛活力。 今年国庆中秋假期，洛阳市交通领域整体运行平稳，铁路、航空及高速公路各项运行数据近日陆续发布，展现假日出行的旺盛活力。 假日期间，全市13个环城高速收费站上站车辆达990616台次，日均123827台次；下站车辆995720台次，日均124465台次，整体通行秩序良好。 10月1日至8日，洛阳火车站与洛阳龙门站共计发送旅客60.69万人次，其中10月8日洛阳火车站单日发送旅客5.5万人次，创下该站历史最高纪录。 洛阳北郊机场在8天假期内共完成旅客吞吐量21378人次，保障运输飞行162架次，实现了夏秋季航线在“双节”期间的高峰平稳运行。目前，洛阳北郊机场通航城市已达15个，航线覆盖福州、哈尔滨、海口、南昌、三亚、重庆等国内热门旅游目的地。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩然 李婧晨 刘向丽 史嘉琦）