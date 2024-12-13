洛阳的雨要下到啥时候？市气象局发布重要气象信息报告

2025年10月9日16时，洛阳市气象局发布了重要气象信息报告，9月以来洛阳市持续阴雨，10月中旬仍多降水，14日至15日有降水间歇。

2025年10月9日16时，洛阳市气象局发布了重要气象信息报告，9月以来洛阳市持续阴雨，10月中旬仍多降水，14日至15日有降水间歇。

9月以来，洛阳市降水过程频繁、降水异常偏多。截至10月8日20时，全市平均降水量373毫米，较常年同期偏多251%，最大降水量为栾川县县城557.8毫米。9月以来洛阳市阴雨日数共计27.8天，较常年同期偏多12.6天。降水量和阴雨日数均为1961年以来同期最多值。降水过程以稳定性降水为主，特点为持续时间长、累计雨量大、影响范围广。预计10月中旬洛阳市仍多降水天气，有2次大范围较明显降水过程，时间分别为12日至13日、16日至18日，14日至15日为降水间歇期，19日以后连阴雨过程有望结束。

连阴雨导致土壤持续偏湿，阻碍农机正常下地收获，建议抓住降水间歇期及时抢收，采取烘干处理或科学通风储存方式，减少发芽霉变风险；收获后及时腾茬，排涝除渍，为小麦备播做好准备；关注持续降水可能引发的地质灾害、中小河流涨水、城市积涝等气象风险。

一、天气实况

一是阴雨持续时间长、以稳定性降水为主。9月以来，共计27.8天，较常年同期偏多12.6天，为1961年以来同期最多值。

二是累计雨量大、影响范围广。9月以来，全市平均降水量373毫米，较常年同期偏多251%，为1961年以来同期最多值。最大降水量为栾川县县城557.8毫米。

二、天气预报

受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气的共同影响，近期洛阳市维持阴雨天气。13至15日高空转受偏西气流控制，洛阳市以晴天到多云天气为主。具体预报如下：

9日(周四)：阴天有小雨，大部分地区有雾，气温14℃～17℃。

10日(周五)：阴天有零星小雨或小雨，气温12℃～16℃。

11日(周六)：阴天有小雨，气温12℃～17℃。

12日(周日)：小雨转中雨，气温13℃～16℃。

13日(周一)：小雨停止转多云，气温13℃～18℃。

14日(周二)：多云到晴天，气温12℃～24℃。

15日(周三)：晴天到多云，气温13℃～24℃。

16日～17日(周四～周五)：阴天有中雨，部分地区有大雨，偏北风4级左右，气温12℃～21℃。

18日(周六)：小雨转阴天，气温10℃～18℃。

10月下旬无明显降水过程。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）