洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

最多免费住多少天？可以携同伴入住吗……洛阳青年驿站最新答疑来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.09 17:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛阳青年驿站作为展示城市“青年友好”的亮丽窗口，由洛阳市委、市政府指导建设，共青团洛阳市委重点组织实施，主要为青年提供免费住宿等服务。为进一步拓宽信息渠道、提升服务效率，日前，洛阳青年驿站正式开通小红书官方账号，及时发布驿站最新动态、解答相关疑问，帮助青年更便捷地了解政策、申请入住，让青年“落脚”无忧、“启程”有力。

　　针对近期青年关注的相关热点问题，洛阳青年驿站小红书平台进行了集中解答——

　　●问：外地来洛参加笔试(有笔试准考证)，可以申请入住吗？

　　答：如果其他条件符合，可先提交申请，工作人员将在审核后第一时间反馈是否具备入住资格。

　　●问：凭单个面试通知可以申请多少天？全年最多可以申请多少天？可不可以三次连续申请？

　　答：单次可申请1至5天，全年累计不超过15天，若面试安排集中，可分三次申请，用完全年入住额度。

　　●问：凭招聘软件的面试邀请截图可以申请入住吗？还需要聊天记录截图和个人页面截图吗？

　　答：均可，但截图上需要显示姓名、面试时间及地点等基础信息。

　　●问：是一个人申请就只能本人住，还是说一个人申请后可以和同伴一起住呢？

　　答：入住者均需提前提交申请，驿站接到审核成功的通知后即安排入住。

　　●问：申请入住哪个驿站最方便？

　　答：洛阳各辖区均设有青年驿站，可根据面试单位所在地就近申请。

　　●问：青年驿站一般是几人间？会和陌生人同住一间吗？

　　答：房型根据实际情况进行安排。求职旺季房源紧张时，可能出现与他人合住的情况。如有特殊需求，可联系工作人员协调处理。

　　未来，洛阳青年驿站将持续优化服务机制，打造更贴心、便捷的“青年来洛第一站”，助力每个有志青年在洛阳逐梦前行。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是...
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国庆中秋文旅消费TOP10目的地城市...
  • 假期“不打烊”！洛阳重点项目建...
  • 张玉杰主持召开市政府常务会议
  • 降雨降温伴“开工”！洛阳未来五...
  • 位列热门景区Top10榜首！“双节”...
  • “双节”假期，洛阳文博场馆累计...
  • 电动三轮车如何合法上路？洛阳市...
  • 九洲池围墙换色引网友关注 洛阳文...
  • 洛阳钢制家具何以卖全球（河洛谈）
  • 国庆中秋假期，洛阳73家商贸样本...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605