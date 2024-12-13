最多免费住多少天？可以携同伴入住吗……洛阳青年驿站最新答疑来了

洛阳青年驿站作为展示城市“青年友好”的亮丽窗口，由洛阳市委、市政府指导建设，共青团洛阳市委重点组织实施，主要为青年提供免费住宿等服务。为进一步拓宽信息渠道、提升服务效率，日前，洛阳青年驿站正式开通小红书官方账号，及时发布驿站最新动态、解答相关疑问，帮助青年更便捷地了解政策、申请入住，让青年“落脚”无忧、“启程”有力。

洛阳青年驿站作为展示城市"青年友好"的亮丽窗口，由洛阳市委、市政府指导建设，共青团洛阳市委重点组织实施，主要为青年提供免费住宿等服务。为进一步拓宽信息渠道、提升服务效率，日前，洛阳青年驿站正式开通小红书官方账号，及时发布驿站最新动态、解答相关疑问，帮助青年更便捷地了解政策、申请入住，让青年"落脚"无忧、"启程"有力。 针对近期青年关注的相关热点问题，洛阳青年驿站小红书平台进行了集中解答—— ●问：外地来洛参加笔试(有笔试准考证)，可以申请入住吗？ 答：如果其他条件符合，可先提交申请，工作人员将在审核后第一时间反馈是否具备入住资格。 ●问：凭单个面试通知可以申请多少天？全年最多可以申请多少天？可不可以三次连续申请？ 答：单次可申请1至5天，全年累计不超过15天，若面试安排集中，可分三次申请，用完全年入住额度。 ●问：凭招聘软件的面试邀请截图可以申请入住吗？还需要聊天记录截图和个人页面截图吗？ 答：均可，但截图上需要显示姓名、面试时间及地点等基础信息。 ●问：是一个人申请就只能本人住，还是说一个人申请后可以和同伴一起住呢？ 答：入住者均需提前提交申请，驿站接到审核成功的通知后即安排入住。 ●问：申请入住哪个驿站最方便？ 答：洛阳各辖区均设有青年驿站，可根据面试单位所在地就近申请。 ●问：青年驿站一般是几人间？会和陌生人同住一间吗？ 答：房型根据实际情况进行安排。求职旺季房源紧张时，可能出现与他人合住的情况。如有特殊需求，可联系工作人员协调处理。 未来，洛阳青年驿站将持续优化服务机制，打造更贴心、便捷的"青年来洛第一站"，助力每个有志青年在洛阳逐梦前行。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)