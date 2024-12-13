网红城市背后的数字密码——解码洛阳移动如何用5G网络托举“神都”文旅新图景

这个国庆假期，洛阳刷屏多家平台榜单：高德扫街榜发布2025国庆假期十大夜生活活力城市榜单，洛阳位列全国第5，成为北方地区夜生活活跃的代表城市之一；去哪儿平台发布国庆假期景区热度，洛阳龙门石窟位居全国第一，老君山景区排名全国第九；美团平台发布国庆假期文旅消费洛阳为军全国第九，洛邑古城、老君山获得热门品类和预定景区TOP10，彰显了洛阳文旅的热度与魅力。

当数以万计的游客在龙门石窟的夜游步道上刷屏“穿越盛唐”，在老君山的金顶云端直播云海翻涌，在洛邑古城的汉服街巷流畅扫码点餐时，他们或许不知道，脚下每一寸网络覆盖都经过精密测算，每一次短视频分享都有智能调度的“隐形推手”——这正是洛阳移动连续三年深耕“网络+文旅”融合的数字密码。在工信部2025年全国百城重点区域移动网络质量专项评测中，洛阳以大城市组第2名的成绩，与郑州(超大/特大组第1)共同筑牢河南“数字双引擎”。

继此前工信部发布2022年洛阳移动获得度全国“城市道路移动网络质量卓越运营商”和“校园场景移动网络质量卓越运营商”双项奖后，2023年度洛阳移动在全国百城重点区域移动网络质量专项评测”中在大型城市组“综合得分”全国第2。网络质量持续保持位居全国前列。

夜游经济的“数字底座”：让千年古都的夜晚“不掉线”

图为国庆假日期间隋唐洛阳城一角 李卫超 摄

国庆假期期间，高德地图“十大夜生活活力城市”榜单上，洛阳作为北方唯一进入前五的城市，夜间道路繁忙度最火热的龙门石窟、洛邑古城十字街等多次冲榜。龙门石窟打造“无上龙门”“风起洛阳”“永远的盛唐”等科技文旅项目，运用VR等数字技术，打造沉浸式体验，需要同时承载2.3万游客的实时直播、扫码导览和移动支付。

为了迎接这波次流量，洛阳移动提前3个月就启动“夜网焕新”计划：对包括龙门石窟在内的48个热门景区、3大交通枢纽、5个大型商圈及国庆重要活动地点为核心保障区，规划扩容4G小区381个，5G扩容26个，并全面开启5G-A功能，满足高峰时段大带宽需求。

图为龙门石窟景区前游人如织 李卫超 摄

“自2019年洛阳移动在龙门石窟景区实现5G网络全覆盖后，游客直播刷视频全程无忧。”龙门石窟景区信息中心工作人员回忆，今年中秋夜，游客王女士在卢舍那大佛前的短视频获赞12万次，“当时现场2300人同时发视频，网络居然没卡。洛阳移动的工程师说这叫‘切片保障’，给文旅直播开了VIP通道。”

数据印证着改变：2025年国庆假期期间洛阳57个景区夜间忙时流量1.7万GB，较日增幅61.11%，网络投诉为零。这种“无感体验”的背后，是洛阳移动首创的“三维组网”模式——宏基站覆盖景区主干道，微基站渗透网红打卡点，应急车动态补盲瞬时高峰，让“夜游经济”真正亮在云端。

图为老城十字街夜游场景 李卫超 摄

沉浸体验的“数字画笔”：让历史文化“触手可及”

在应天门遗址博物馆，国庆期间开启3D投影秀，利用激光投影技术在应天门城楼上呈现动态影像，展现洛阳历史文化。《唐宫乐宴》沉浸式演出的25台8K摄像机，通过5G-A网络实时回传画面，观众可在手机端自由切换“宫女视角”“乐师视角”。这种“人在画中游”的体验，离不开洛阳移动为每个机位单独开辟的100Mbps专用切片。

图为国庆假期期间应天门前的夜游景象 李卫超 摄

应天门遗址博物馆作为隋唐洛阳城的核心部位，洛阳移动与隋唐洛阳城景区打造了河南省首个旅游场景5G-A示范区。

“去年牡丹文化节，我们在6个牡丹园部署5G-A专网，单用户峰值速率达4Gbps，6秒就能下载一部8K牡丹纪录片。”洛阳移动网络部工作人员张鹏介绍，今年他们更进一步，将通感一体技术融入景区管理，数字孪生平台可对2000个汉服打卡点进行精准客流监测。

图为国庆假日期间洛阳移动工作人员在洛邑古城适时开展测试网络

“远赴人间惊鸿宴”，老君山的“云顶天宫”适时画面不断刷新直播记录。国庆当天，巨幅五星红旗在悬崖栈道展开，视频冲上热搜且被央视聚焦。景区峰值吸引着13206名游客同时在线，更具科技感的是大型载重无人机搭载着5米×3米的国旗缓缓升空悬停在金殿上空，在蓝天白云间稳稳悬停。这些“数字服务员”背后，是洛阳移动搭建的边缘计算节点，让AI应用响应速度缩短至0.8秒。据洛阳移动负责人介绍， 2024年洛阳移动就在此建成省内首个山岳型景区5G专网，新增30个轻量化基站，使网络容量从6万用户提升至18万，容量提升200%。

全域服务的“数字神经”：让流量真正变成“留量”

2025年国庆洛阳文旅消费诸多数据榜，这背后是洛阳移动搭建的洛阳文旅大数据平台的支撑——游客扫码即可获取实时车位、景区热力图。洛阳移动为这个平台搭建的政务云底座，承载着全市876个景区、2.3万家商户的数据实时交互。“目前文旅大数据已经接入河南移动梧桐大数据平台，可以洞察客群数据、景区流媒体等多源数据，构建了“市-区县-景区”三级数据体系，可以提供客流分析、风险预警、政策决策关键数据支撑，高峰期每秒处理1.2万次扫码请求，智能调度系统确保秒级响应。”洛阳移动政企客户部工作人员冯凯介绍说。

更贴心的是，依据河南移动梧桐大数据平台，可以提供游客整体到访、出行游客趋势分析、游玩偏好、游客画像分析，还会提供“隐形服务”：外地车牌进入洛阳，自动触发欢迎短信推送停车攻略；景区周边200米内，本地车自动收到绕行提示。这些细节的实现，依托于洛阳移动构建的“位置大数据平台”，通过分析2000万条用户信令，精准绘制“游客热力图”。国庆期间，这套系统提前预测网红景点停车场饱和，通过12万条短信引导游客错峰，使景区拥堵时长缩短40%。

在乡村旅游点，数字赋能同样亮眼。“我们在洛阳移动的帮助下，实现5G网络全覆盖，保证了旅游旺季每天上万名游客正常通讯；开通了网络专线，满足了景区检票、售票、智慧停车等方面的需求；同步提供的和酒店、和对讲、过境短信、视频监控等服务，推动景区加速驶入智慧文旅快车道，直接带动周边180多人直接在景区就业，间接带动8000多人从事民宿等相关产业。”王府竹海度假旅游区总经理张珂说。

未来已来：从“网络保障”到“生态共建”

当洛阳连续三年位列全国游客满意度前十，当“洛阳服务”成为文旅标杆，洛阳移动的角色已超越传统通信运营商。在老君山，赋能100多名“移动文旅推官”，用短视频记录游客故事，2023年以来，年度累播放量超140亿次。抖音定位“老君山风景名胜区”热度霸居全国榜首。

“我们不仅要做网络的建设者，更要成为文旅生态的赋能者。”洛阳移动总经理王志龙表示，下一步我们将深化“5G-A+文旅”融合，让更多游客体现现代通信技术和古都文旅的完美融合。

从国庆假期的“人从众”到日常的“长红”，洛阳的网红密码，正是数字技术与文化基因的深度融合。当5G网络成为流动的文化载体，当算力基础设施化作创新的催化剂，这座千年古都正在上演的，不仅是文旅产业的蝶变，更是数字中国建设的生动注脚。而洛阳移动，始终是那个站在聚光灯外的“数字工匠”，用看不见的网络，托举起看得见的诗与远方。(沈会阳 张鹏 冯凯/文 李卫超/图)