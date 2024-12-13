“双节”期间，洛阳社会治安大局持续稳定

今年国庆、中秋“双节”假期，洛阳警方扎实推进打防管控各项工作，刑事、治安警情同比下降30.3%，未发生影响安全稳定的案事件及较大交通安全事故，全市社会治安大局持续平稳。

今年国庆、中秋“双节”假期，洛阳警方扎实推进打防管控各项工作，刑事、治安警情同比下降30.3%，未发生影响安全稳定的案事件及较大交通安全事故，全市社会治安大局持续平稳。 今年国庆、中秋“双节”假期，洛阳警方扎实推进打防管控各项工作，刑事、治安警情同比下降30.3%，未发生影响安全稳定的案事件及较大交通安全事故，全市社会治安大局持续平稳。 假期期间，洛阳警方坚持“警力跟着警情走”，累计出动街面巡逻警力2.4万人次，加大旅游景区、城市广场、商业街区等重点部位及人员密集场所的巡逻力度，通过强化“交警巡警融合”“携警犬联勤巡逻”“空地联巡”等模式，调集机关警力支援重点景区，织密立体巡逻防控网，有效提升见警率与接处警效率，严厉打击涉旅违法犯罪行为。同时，针对夜经济活跃区域，洛阳警方增加夜间警力投入，确保社会面秩序安定有序。数据显示，龙门石窟、白马寺、洛邑古城等8个重点景区及周边相关警情同比下降33.8%。 洛阳市公安局有关负责人介绍，全市公安机关还全面加强重点行业领域的隐患排查与整治工作，共检查重点单位837家次，整改安全隐患141处；最大限度将警力、车辆部署到路面，全面排查事故多发路段与交通堵点乱点，加强城市周边、热门景区等重要道路、易堵路段的疏导管控，严厉查处酒醉驾等交通违法行为，严防各类交通事故发生，保障了道路安全畅通。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）