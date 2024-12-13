赋能开放创新！洛阳两家国际科技合作基地通过重新认定

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，科技部日前发布国际科技合作基地重新认定结果，洛阳的2家基地全部通过重新认定，为全市提升科技创新开放合作水平提供平台支撑。

此次重新认定工作按照“分类遴选，统一管理”的原则，对各组织推荐部门拟保留并重新推荐的原国合基地进行综合评估。今年，河南共有11家基地通过重新认定，包含1家联合研究类、9家特色类、1家技术转移类。其中，洛阳的2家均属于特色类，分别为洛阳高新区国际科技合作基地、拖拉机关键技术国际科技合作基地。

洛阳高新区国际科技合作基地充分发挥高新区创新发展及政策先行先试优势，聚焦先进制造、信息通信、新材料等领域，支持辖区企业与德国等国家国际机构、企业、高校形成紧密的国际科技合作网络，构建具有洛阳特色优势的“项目-人才-基地”相结合的国际科技合作体系，全面增强基地企业研发创新能力、技术成果产业化能力、人才培养和创新团队建设能力以及国际科技合作与交流能力。

拖拉机关键技术国际科技合作基地以农机装备发展行动方案为指导，以产业重大需求为牵引，瞄准国际高技术前沿，聚焦重型动力换挡、无级变速拖拉机等高端智能化农机装备，通过自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新相结合，与奥地利、英国等国的国际企业合作开展关键、共性技术研究，致力建成国内顶尖的产业关键技术研发中心、共性技术咨询服务中心和人才培育中心。

下一步，洛阳市科技局将按照有关管理规定，聚焦新定位、新要求，全力做好新认定国合基地管理服务工作，推动国合基地不断发挥示范带动作用，引领全市更加深入参与国际前沿科技合作，更好以科技创新引领产业升级。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）