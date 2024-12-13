不同区域带状疱疹疫苗价格相差近一倍？洛阳市卫健委回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我在瀍河区华林社区注射带状疱疹重组疫苗，第一针1620元，现需打第二针仍为1620元，但在涧西区该疫苗第二针仅需14元，为何两区价差近1600元？
市卫健委回复：带状疱疹疫苗属于非免疫规划疫苗，由县级疾控中心从河南省非免疫规划疫苗采购平台采购，相关惠民政策由县区疾控中心和疫苗上市持有人/疫苗供应商商定，可咨询县区疾控中心相关科室。老城区：63600760 ；西工区：63211030；瀍河区：63969292；涧西区：64905379；洛龙区：61680115。
