洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

国庆中秋假期，洛阳累计接待游客879.45万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.09 14:52
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　9日，记者从洛阳市文广旅局获悉，今年国庆中秋假期，洛阳累计接待游客879.45万人次，旅游总收入75.63亿元。

　　在美团平台发布的国庆中秋假期文旅消费TOP10目的地城市榜单中，洛阳位居全国第八；在去哪儿平台的全国热门景区榜单上，洛阳的龙门石窟与老君山景区双双跻身前十，分别位列第一和第九。在高德扫街榜发布2025国庆十大夜生活活力城市榜单中，洛阳位列全国第五，成为北方地区夜生活活跃的代表城市之一。

　　今年国庆中秋假期，洛阳持续围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅特点，以“一城秋色阅千年”为主题，深入推进各项文旅活动、强化多项服务保障，全市文旅市场运行平稳有序，游客体验持续优化。

　　五色主题引领，活动异彩纷呈。今年国庆中秋假期，洛阳围绕“金、墨、青、紫、红”五色主题推出40余项文旅活动，涵盖文博特展、音乐演艺、美食大赛、山水奇遇等内容，全方位延伸“吃住行游购娱”链条，形成古今交融、全龄覆盖的假日生态体系。

　　业态融合增效，文旅热度不减。隋唐洛阳城国家遗址公园推出“盛唐嘉年华”系列活动，包括应天门《墨家游侠》、明堂天堂《市郎图》等沉浸式剧目，营业、关灯时间延长。魏坡艺术季同步开展《狂荒之地》艺术装置展、白日奇境音乐会等跨界活动，持续至11月底。洛邑古城赏景、尝味、华服、观演、打卡、招牌演艺、NPC互动等场景遍地开花，文旅热度持续“爆满”。龙门古街推出河南首个结合动态水幕与灯光特效的“反重力瀑布”装置，吸引众多游客打卡。“五都荟洛?潮玩文博”系列活动持续开展，五大博物馆联动提供NPC互动、VR沉浸展及打卡集章活动。夜间经济持续发力，《凤舞神都》《河图洛书》《武皇盛宴》等夜间演艺项目广受好评，夜拍、夜演、夜娱、夜购、夜食等消费场景进一步丰富，“古都夜八点”品牌影响力持续提升。

　　文化活动“双受益”，满足游客多元需求。全市各文博单位推出的特色展览、免费讲解、社教研学、沉浸体验、数字互动等六大类百余项活动，以及“我的乡村(社区)文化合作社”才艺大赛、公共文化服务进社区、“河洛有艺”公益培训、“你选书我买单”等惠民文化活动，有效满足了市民和游客多样化文化需求。第四届河南省(洛阳)园林绿化花境竞赛及《花间寻趣》园游会将潮玩休闲、亲子互动、城市微度假、创意社交市集等四大功能有机融合，为市民与游客营造疗愈身心的情感体验。

　　服务贴心更暖心，“宠客”模式持续圈粉。假期，全市多个行政事业单位内部停车场免费开放、轻微违法行为以“劝导为主”、环卫公厕延长开放、地铁公交增列保障等，为广大游客提供了更加便捷、温馨的旅游环境。热门景区多渠道发布客流信息，引导游客错峰出行，提升游览舒适度。假日期间，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等热门文博场所推出定时免费志愿讲解服务，多个景区在阴雨天气为游客免费发放雨衣，或提供免费洛阳水席、红枣姜汤等，坚持9年的老君山“一元午餐”如约而至，让游客宾至如归。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李文渊 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是...
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国庆中秋文旅消费TOP10目的地城市...
  • 假期“不打烊”！洛阳重点项目建...
  • 张玉杰主持召开市政府常务会议
  • 降雨降温伴“开工”！洛阳未来五...
  • 位列热门景区Top10榜首！“双节”...
  • “双节”假期，洛阳文博场馆累计...
  • 电动三轮车如何合法上路？洛阳市...
  • 九洲池围墙换色引网友关注 洛阳文...
  • 洛阳钢制家具何以卖全球（河洛谈）
  • 国庆中秋假期，洛阳73家商贸样本...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605