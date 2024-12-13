国庆中秋假期，洛阳累计接待游客879.45万人次

9日，记者从洛阳市文广旅局获悉，今年国庆中秋假期，洛阳累计接待游客879.45万人次，旅游总收入75.63亿元。

9日，记者从洛阳市文广旅局获悉，今年国庆中秋假期，洛阳累计接待游客879.45万人次，旅游总收入75.63亿元。

在美团平台发布的国庆中秋假期文旅消费TOP10目的地城市榜单中，洛阳位居全国第八；在去哪儿平台的全国热门景区榜单上，洛阳的龙门石窟与老君山景区双双跻身前十，分别位列第一和第九。在高德扫街榜发布2025国庆十大夜生活活力城市榜单中，洛阳位列全国第五，成为北方地区夜生活活跃的代表城市之一。

今年国庆中秋假期，洛阳持续围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅特点，以“一城秋色阅千年”为主题，深入推进各项文旅活动、强化多项服务保障，全市文旅市场运行平稳有序，游客体验持续优化。

五色主题引领，活动异彩纷呈。今年国庆中秋假期，洛阳围绕“金、墨、青、紫、红”五色主题推出40余项文旅活动，涵盖文博特展、音乐演艺、美食大赛、山水奇遇等内容，全方位延伸“吃住行游购娱”链条，形成古今交融、全龄覆盖的假日生态体系。

业态融合增效，文旅热度不减。隋唐洛阳城国家遗址公园推出“盛唐嘉年华”系列活动，包括应天门《墨家游侠》、明堂天堂《市郎图》等沉浸式剧目，营业、关灯时间延长。魏坡艺术季同步开展《狂荒之地》艺术装置展、白日奇境音乐会等跨界活动，持续至11月底。洛邑古城赏景、尝味、华服、观演、打卡、招牌演艺、NPC互动等场景遍地开花，文旅热度持续“爆满”。龙门古街推出河南首个结合动态水幕与灯光特效的“反重力瀑布”装置，吸引众多游客打卡。“五都荟洛?潮玩文博”系列活动持续开展，五大博物馆联动提供NPC互动、VR沉浸展及打卡集章活动。夜间经济持续发力，《凤舞神都》《河图洛书》《武皇盛宴》等夜间演艺项目广受好评，夜拍、夜演、夜娱、夜购、夜食等消费场景进一步丰富，“古都夜八点”品牌影响力持续提升。

文化活动“双受益”，满足游客多元需求。全市各文博单位推出的特色展览、免费讲解、社教研学、沉浸体验、数字互动等六大类百余项活动，以及“我的乡村(社区)文化合作社”才艺大赛、公共文化服务进社区、“河洛有艺”公益培训、“你选书我买单”等惠民文化活动，有效满足了市民和游客多样化文化需求。第四届河南省(洛阳)园林绿化花境竞赛及《花间寻趣》园游会将潮玩休闲、亲子互动、城市微度假、创意社交市集等四大功能有机融合，为市民与游客营造疗愈身心的情感体验。

服务贴心更暖心，“宠客”模式持续圈粉。假期，全市多个行政事业单位内部停车场免费开放、轻微违法行为以“劝导为主”、环卫公厕延长开放、地铁公交增列保障等，为广大游客提供了更加便捷、温馨的旅游环境。热门景区多渠道发布客流信息，引导游客错峰出行，提升游览舒适度。假日期间，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等热门文博场所推出定时免费志愿讲解服务，多个景区在阴雨天气为游客免费发放雨衣，或提供免费洛阳水席、红枣姜汤等，坚持9年的老君山“一元午餐”如约而至，让游客宾至如归。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李文渊 文/图）