九洲池围墙换色引网友关注 洛阳文旅集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日，九洲池景区围墙由白色变为红色，请问有何依据？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日，九洲池景区围墙由白色变为红色，请问有何依据？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日，九洲池景区围墙由白色变为红色，请问有何依据？
洛阳文旅集团回复：其一，在唐代，已形成了等级森严的建筑色彩体系。《唐六典》中明确记载“赤为尊”，朱红色作为皇权专属色彩，仅被应用于宫城、宗庙等最高等级的建筑。
其二，九洲池身为紫微城内部的皇家池苑，其围墙属于宫苑边界设施。为与宫城主体建筑(如应天门、明堂)的朱红墙体保持规制统一，九洲池采用朱红色围墙，这不仅使其成为景区的标志性景观，更能强化“隋唐皇家文化”的品牌定位。
其三，未来景区将始终以“尊重历史、服务游客”为核心宗旨，通过不断优化细节，让文化遗产真正“活”起来，为游客带来更为优质的历史文化体验。
>>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605