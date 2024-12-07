九洲池围墙换色引网友关注 洛阳文旅集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日，九洲池景区围墙由白色变为红色，请问有何依据？

洛阳文旅集团回复：其一，在唐代，已形成了等级森严的建筑色彩体系。《唐六典》中明确记载“赤为尊”，朱红色作为皇权专属色彩，仅被应用于宫城、宗庙等最高等级的建筑。

其二，九洲池身为紫微城内部的皇家池苑，其围墙属于宫苑边界设施。为与宫城主体建筑(如应天门、明堂)的朱红墙体保持规制统一，九洲池采用朱红色围墙，这不仅使其成为景区的标志性景观，更能强化“隋唐皇家文化”的品牌定位。

其三，未来景区将始终以“尊重历史、服务游客”为核心宗旨，通过不断优化细节，让文化遗产真正“活”起来，为游客带来更为优质的历史文化体验。

