电动三轮车如何合法上路？洛阳市公安局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：购买电动三轮车怎么才能合法上路？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：购买电动三轮车怎么才能合法上路？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：购买电动三轮车怎么才能合法上路？ 洛阳市公安局回复：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八条之规定，国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。 目前，市场销售的电动(燃油)三轮车品牌已列入国家工信部《车辆生产企业及产品公告》，车辆所有人需携带身份证、车辆合格证、机动车销售统一发票、交强险保单等相关资料到车辆管理所办理登记注册。 结合我市实际，公安交警部门对已登记注册悬挂号牌的电动(燃油)三轮车，按照车辆用途和使用群体，采取“控增量、减存量、限区域”原则，实行统一备案管理。 >>>>点击查看原帖⑥