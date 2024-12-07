“双节”寻味，秋宴里的洛阳烟火

昨日是国庆中秋假期最后一天，中午时分，洛宁县“憨憨刘蒸肉”店里香味四溢，食客满座。老板一边麻利地切肉调味，一边笑着说：“自从美食网红‘乌啦啦’来过，好多游客拖着行李箱专门来品尝蒸肉，我这儿都快成打卡点了。”

昨日是国庆中秋假期最后一天，中午时分，洛宁县“憨憨刘蒸肉”店里香味四溢，食客满座。老板一边麻利地切肉调味，一边笑着说：“自从美食网红‘乌啦啦’来过，好多游客拖着行李箱专门来品尝蒸肉，我这儿都快成打卡点了。”

这个假期，洛阳以美食为媒，将千年古都的文化底蕴与市井烟火巧妙融合，吸引八方游客品味独特的中秋“仪式感”，为城市注入蓬勃活力。

从市井小吃到非遗宴席，洛阳美食地图在这个假期全面铺展。洛邑古城里，杏仁茶、不翻汤等非遗小吃香气四溢，引来食客如织。云华里非遗民宿推出的“文创下午茶”，凭借牡丹主题茶饮、古建造型糕点，成为年轻人拍照打卡的新宠。“武皇盛宴唐宫仲秋夜”宫廷御宴，让游客身着汉服，在仿古菜肴与“蹦唐迪”互动中，沉浸式体验盛唐风雅。

县区同样热闹。嵩县举办鱼宴烹饪大赛，孟津举办非遗卤味技能赛，“中原药谷”药膳大赛则将养生与传统烹饪结合，展现“食养同源”的智慧。这些美食活动不仅挖掘地方特色餐饮，更成为连接乡土情感的纽带。

从街头小店到非遗宴席，从竞技擂台到创意茶歇，我市通过美食的“仪式感”与“烟火气”，营造浓厚节日氛围。这场融合文化、技艺与创新的秋日盛宴，不仅让游客感受到洛阳美食的深厚底蕴，而且掀起了新的消费热潮，展现了文旅融合的无限可能。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)