洛阳钢制家具何以卖全球（河洛谈）

“一周反馈客户需求，一个月就能推出新品！”炎恩家居，90后掌舵，电商出身，其产品迭代升级之快，颠覆了人们的认知。这家钢制家具新锐企业，车间在左，直播间在右，凭借灵敏的市场嗅觉和年轻人的冲劲，从手办柜、展示柜，到橱柜、衣柜，创造了一个又一个年轻人喜欢的家具爆款。

炎恩家居是洛阳钢制家具转型升级的缩影。近年来，我市钢制家具产业强势崛起，1000余个品种的钢制家具销往全球120多个国家和地区，年产值近200亿元，硬是将不起眼的钢制家具，做成了卖全球的“单项冠军”。

卖全球，靠的是“质价比”。“质量好”“绿色环保”“价格便宜”……海外电商平台的用户评价中，这些高频词道出了“洛阳造”钢制家具货卖全球的“密码”。洛阳钢制家具发源于庞村，从无到有、从小到大，40多年一路走来，如今庞村周边聚集了200多钢制家具企业，除了钢板，所有零部件生产均可在本地完成，使得这里的钢制家具价格几乎全球最低，成为产业链最齐全的“中国钢制家具之都”。

正是有强大产业链的“硬核”支撑，洛阳钢制家具走上了一条差异化竞争的路子，产品更新换代快，无论哪个国家的客户到这里，都能以较低价格找到他们需要的优质产品。钢制家具产业的转型证明，制造业竞争已经从单个企业比拼转向产业链竞争，只有产业聚链成群、集群成势，才能在国际市场上保持竞争优势。

卖全球，拼的是“创新力”。人一靠近便可感应亮灯，手机放下便可无线充电，莱特柜业推出一款智能床头柜，受到年轻人的追捧。该公司每年开发上百种钢制家具，从办公家具到居家用品应有尽有，凭借美观时尚的产品，成功进入宜家家居全球供应链，其负责人感慨“设计开发很痛苦，但不做就会被市场抛下”。目前，仅庞村镇钢制家具产业就有10家国家高新技术企业、36个市级企业研发中心，拥有发明专利、实用新型及外观设计专利240余项。

“创新力”不仅体现在产品设计上，还体现在经营模式更新上。安吉星柜业拿着世界地图做生意，目前电商销售占该公司销售额的80%以上，其中外贸占比30%以上。从面向“B端”，到拥抱“C端”，一大批企业积极拥抱海外电商，奔向国际市场那一片“蓝海”。以庞村镇为代表的钢制家具产业，放开手脚闯和创，坚持做专做精、做大做强，所以有了“品牌之都”的美誉。“敢为天下先，爱拼才会赢”，此话用到洛阳钢制家具产业发展上，最恰当不过。

转型不是一个形容词，而是一个始终在做的动词。制造业转型升级不是一场短跑，而是一场马拉松。只有保持恒心定力，抓住时代机遇，敢于不断超越自我，勇敢攀登“山顶见”，才能开辟一片新天地！（洛平）