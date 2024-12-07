洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

位列热门景区Top10榜首！“双节”假期，龙门石窟接待游客45.99万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.08 23:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者10月8日从龙门石窟研究院获悉，今年国庆、中秋假期期间，龙门石窟景区累计接待游客45.99万人次，较去年同期增长2.8%。

　　去哪儿旅行发布的2025国庆中秋假期大数据显示，龙门石窟位列全国热门景区Top10榜首，展现出强大的文化吸引力。

　　数据显示，省外游客成为游览主力，占总接待量的80%，省内游客占18%，洛阳本地游客占2%。游客数量排名前十的省份依次为河南、山东、陕西、湖北、河北、山西、江苏、安徽、四川、甘肃，显示出龙门石窟在全国范围内的广泛影响力。

　　为保障游客体验，景区多措并举提升服务水平。通过22个自媒体平台联合省市级媒体及高德导航等渠道，强化“无预约不出行”引导，有效分流现场客流。在重点区域设置科学动线，组织武警、公安、保安、职工及志愿者等600余人协同服务，确保游览秩序井然。

　　配套设施全面升级。景区增设20间临时女士卫生间，更新全部隔离护栏，实施游览道路防滑处理，优化标识系统，并增设临时停车场缓解停车压力。针对特殊天气，在南门等处设立“雨天服务站”，免费提供姜茶与雨衣，同时配备3个医疗点和1台救护车，构建完善应急保障体系。

　　讲解服务实现提质扩容。327名讲解员及实习讲解员累计提供咨询8000余次，完成讲解7000批次，电子导览机租赁达13840台，服务游客超10万人次，有效提升了游客的文化体验深度。

　　文旅融合展现创新活力。节前推出的“石窟里的融合之路”系列直播8期，全网累计浏览量突破1300万。假期期间，新华社对该系列内容进行播出，观看人数超300万。同时，景区借助VR等技术打造“无上龙门”等沉浸式体验项目，开展“灯映龙门”夜游活动，持续拓展夜间消费场景。

　　在产业链延伸方面，景区着力打造以龙门文化为核心的演艺主题餐厅、文化主题酒店，构建覆盖“吃住行游购娱”的全链条消费场景，推动文旅融合从“表面结合”向“业态共生”深化。

　　龙门石窟研究院相关负责人表示，下一步，龙门石窟将持续推进智慧化管理体系建设，深化文物保护与旅游创新的融合发展，通过科技赋能与业态升级，让千年文化瑰宝在新时代绽放更加璀璨的光芒。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是...
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳...
  • 江凌、张玉杰率队到广东省考察对...
  • 这个十一，洛阳要起飞！
  • 通行规则有变！事关洛阳龙门高铁站
  • 新增2处换乘停车场+14个临时停车...
  • 张玉杰督导周公里片区和古城片区...
  • 国际标杆！中油一建荣膺“2025亚...
  • 洛阳2026年度职工大额保险10月1日...
  • 焦济洛平黄河公铁大桥建设加快推进
  • 洛阳特巡警立体化守护市民游客安...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605