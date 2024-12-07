位列热门景区Top10榜首！“双节”假期，龙门石窟接待游客45.99万人次

记者10月8日从龙门石窟研究院获悉，今年国庆、中秋假期期间，龙门石窟景区累计接待游客45.99万人次，较去年同期增长2.8%。

去哪儿旅行发布的2025国庆中秋假期大数据显示，龙门石窟位列全国热门景区Top10榜首，展现出强大的文化吸引力。

数据显示，省外游客成为游览主力，占总接待量的80%，省内游客占18%，洛阳本地游客占2%。游客数量排名前十的省份依次为河南、山东、陕西、湖北、河北、山西、江苏、安徽、四川、甘肃，显示出龙门石窟在全国范围内的广泛影响力。

为保障游客体验，景区多措并举提升服务水平。通过22个自媒体平台联合省市级媒体及高德导航等渠道，强化“无预约不出行”引导，有效分流现场客流。在重点区域设置科学动线，组织武警、公安、保安、职工及志愿者等600余人协同服务，确保游览秩序井然。

配套设施全面升级。景区增设20间临时女士卫生间，更新全部隔离护栏，实施游览道路防滑处理，优化标识系统，并增设临时停车场缓解停车压力。针对特殊天气，在南门等处设立“雨天服务站”，免费提供姜茶与雨衣，同时配备3个医疗点和1台救护车，构建完善应急保障体系。

讲解服务实现提质扩容。327名讲解员及实习讲解员累计提供咨询8000余次，完成讲解7000批次，电子导览机租赁达13840台，服务游客超10万人次，有效提升了游客的文化体验深度。

文旅融合展现创新活力。节前推出的“石窟里的融合之路”系列直播8期，全网累计浏览量突破1300万。假期期间，新华社对该系列内容进行播出，观看人数超300万。同时，景区借助VR等技术打造“无上龙门”等沉浸式体验项目，开展“灯映龙门”夜游活动，持续拓展夜间消费场景。

在产业链延伸方面，景区着力打造以龙门文化为核心的演艺主题餐厅、文化主题酒店，构建覆盖“吃住行游购娱”的全链条消费场景，推动文旅融合从“表面结合”向“业态共生”深化。

龙门石窟研究院相关负责人表示，下一步，龙门石窟将持续推进智慧化管理体系建设，深化文物保护与旅游创新的融合发展，通过科技赋能与业态升级，让千年文化瑰宝在新时代绽放更加璀璨的光芒。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）