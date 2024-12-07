洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
张玉杰主持召开市政府常务会议
来源: 洛阳网 2025.10.08 23:13
张玉杰主持召开市政府常务会议
研究部署安全生产、生态环境保护和第四季度重点工作任务

　　8日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，传达学习省委书记刘宁来洛调研指示要求，研究部署安全生产、生态环境保护和第四季度重点工作任务。

　　会议强调，要深入学习领会9月29日召开的中共中央政治局会议精神，牢牢把握“六个坚持”原则要求，充分发扬民主、集思广益，把准大局大势，明确战略重点，把发展目标定得更准，把举措细化实化到关键项目、具体事项上，努力把“十五五”规划编制工作做好，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。

　　会议传达学习了习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于生态环境保护的重要讲话精神，传达学习省委书记刘宁来洛调研指示要求，研究部署安全生产、生态环境保护等工作。会议强调，要始终树牢底线思维，紧盯矿山、尾矿库、危化、建筑施工和交通运输、“三秋”生产、消防安全等重点行业领域，聚焦大气污染防治、水污染防治等重点任务，持续深化全市安全生产隐患“大排查”行动和生态环境保护“十大专项行动”，坚决守牢安全、生态、耕地、文物以及各类风险防范的底线红线。

　　会议听取了第三季度重点工作任务完成情况汇报，研究部署第四季度经济运行、项目建设等重点工作任务。会议强调，四季度是定全年、保全局的关键时期。各级各部门要按照市委工作部署，坚定发展信心，保持战略定力，挖掘潜力增量，补齐短板弱项，持续巩固和增强经济回升向好态势。要更加突出工作重点，深入细致做好经济运行调度，发展壮大风口产业集群，凝心聚力推动项目建设提质增效，积极争取更多政策性资金支持，健全常态督导工作机制，大力倡树务实重干、争先创优的工作作风，为全国全省发展大局作出更大贡献。

　　会议研究了冰雪产业高质量发展工作，强调要充分挖掘自身优势，以冰雪运动为牵引，明确阶段目标，抓实具体项目，完善保障措施，持续丰富冰雪旅游业态和消费场景，大力发展冰雪装备产业，做好做足冰雪经济大文章。会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
