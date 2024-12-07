59.24万人次！栾川旅游“双节”假期圆满收官

2025年“十一”“中秋”双节假期期间，阴雨天气未能阻挡游客热情，栾川全县上下以全面的准备、精彩的活动、暖心的服务、平稳的秩序为全国游客带来了难忘的旅程。全县共接待游客59.24万人次，实现旅游综合收入4.46亿元，双节假期文旅接待圆满收官。

一、景区活动精彩纷呈，节日氛围浓厚热烈

老君山景区处处飘扬的五星红旗与云雾交织，耀眼的“中国红”与金顶秋色交相辉映，营造出热烈喜庆的国庆氛围；中秋当天，景区工作人员化身“嫦娥”驾驶观光车接送游客并免费送月饼，丰富游客体验；游客在入园排队处共同唱响《歌唱祖国》，祝愿伟大的祖国繁荣昌盛、国泰民安。

鸡冠洞景区举办金秋菊展、“嫦娥”送团圆、NPC互动等特色演绎活动，百名少年儿童参与“我向祖国书心声·百名少年儿童书法雅集”活动，沉浸式体验广受游客好评。

重渡沟景区围绕“爱国颂”“中秋情”“非遗韵”三条主线，推出精彩系列活动，让游客在山水秘境中深度体验中华优秀传统文化魅力。

竹海野生动物园推出“大山奇遇记——萌主猛兽庆双节”主题盛宴，体验《兽王传奇》亲子励志剧、专业马戏表演，与国宝“灵岩”和“迈迈”近距离互动。

王府竹海景区巧妙将秋日山居图景与丰收盛景相结合，打造最美“丰收画卷”。

伏牛山四季旅游度假区雪季早鸟预售GMV突破1000万，一举登顶全国游玩榜第一。

鸾州渡假日小镇创新推出“镇不错”生活节，营造出如梦似幻的节日氛围，让游客在“一地过节”中享受“多元体验”的度假新方式，为游客构建从白天到夜晚的完整度假体验。

二、惠民举措落地见效，贴心服务情暖游客

老君山景区“一元午餐”连续9年如约而至，赢得游客纷纷点赞。面对持续阴雨天气，老君山、鸡冠洞等景区准备充分，组织志愿者团队在景区入口、游览休憩点等关键点位设立服务点，为未携带雨具的游客免费发放一次性雨衣和提供热姜茶，用细致服务为游客撑起“防护伞”，成为假期里的一道暖心风景线。

三、乡村旅游备受青睐，亲子研学引领潮流

合峪镇举办“金秋庆丰收·好事要花生”采摘研学活动，吸引游客走进田间亲手采摘新鲜花生，品味原生态农产，畅享假期惬意时光；

石庙镇沃地农场推出手工肌理画、团扇绘制、野外厨房等体验活动，成为家庭出游亲子共度温馨时光的理想之选；

庙子镇推出研学拾趣、农事采摘、红歌嘹亮颂祖国等活动，打造金秋文旅盛宴；

潭头镇大王庙村举办“文曲祈福·状元奇妙游”主题活动，古村落激发出新的魅力。

四、打造假日文化盛宴，丰富群众文化生活

“全民K歌·唱响栾川山水间”活动现场气氛热烈，引发观众激情大合唱；

县图书馆精心策划“毛球拼绘庆华诞·童心巧手贺国庆”“巧手筑梦·火炬传承”“明月映书香·花灯贺中秋”系列文化活动，为文旅融合注入新活力；

县曲剧团9部经典大戏轮番上演，用经典戏曲陪伴群众欢度佳节；

县电影公司开展公益电影放映活动，丰富群众假日文化体验。

五、严守安全生产底线，文旅市场平稳有序

一是假日期间，面对持续阴雨天气，对全县A级景区、乡村旅游点、民宿宾馆、道路交通、地质灾害隐患点等重点区域，开展拉网式排查。强化监测预警和应急响应，实时监测各景区人流密度和重点区域安全状况，及时进行分流疏导，及时发布预警信息。全县旅游接待分组分口制定安全生产应急预案，前置救援力量，确保第一时间响应、第一时间处置。二是精准化调动全面护航。公安、交通、市场监管、文旅等部门坚守一线，不间断维护市场和交通秩序，落实24小时值班值守制度，畅通“12345”涉旅投诉渠道，协调解决各类问题，为广大游客营造健康安全的旅游环境。