“双节”假期，洛阳文博场馆累计接待游客82.68万人次

洛报融媒记者10月8日从洛阳市文物局获悉，2025年国庆、中秋假期，全市博物馆、纪念馆累计接待游客82.68万人次，较去年同期增长2%，日均参观人数超过10万人次，“文博热”持续升温。

数据显示，假期游客量呈“中间高、两头低”的分布特征。其中，10月4日为游客峰值日，达13.05万人次。游客流动节奏反映出多数观众选择在假期中段集中参观，文博场馆已成为市民和游客假日出游的重要选择。

从场馆表现来看，洛阳博物馆(含周王城天子驾六博物馆)以12.28万人次的客流量位居榜首，成为最受欢迎的文博场馆。应天门遗址博物馆表现亮眼，累计接待游客10.18万人次，其中10月4日单日客流量达2.11万人次，创下该馆假期单日接待量新高。隋唐大运河文化博物馆和洛阳古墓博物馆分别接待8.89万和8.29万人次，展现出不同主题博物馆对游客的多元吸引力。