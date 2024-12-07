假期“不打烊”！洛阳重点项目建设火力全开

机器连续轰鸣、车辆不停穿梭、人员往来有序……今年国庆中秋假期期间，洛阳各重点项目坚持不停工、不停产，广大建设者坚守一线，抢抓工程节点，刷新建设进度，铆足干劲保障项目有序推进。

机器连续轰鸣、车辆不停穿梭、人员往来有序……今年国庆中秋假期期间，洛阳各重点项目坚持不停工、不停产，广大建设者坚守一线，抢抓工程节点，刷新建设进度，铆足干劲保障项目有序推进。

“昼夜接续”+“内外施工”成为宁德时代洛阳基地假期建设的主旋律。

在该项目三期、四期现场，近4000名施工人员火热奋斗，正加紧进行核心区生产厂房的主体钢结构施工。“当下正值项目建设‘黄金期’，我们科学规划，以‘昼夜不停工’的节奏全力推进建设，在晴天主要进行室外作业，在雨天全力推进室内施工，力争在年底前实现核心区生产厂房主体封顶。”该项目建设相关负责人段中梁自豪地表示。

度过一个充实的假期，迄今宁德时代洛阳基地三期项目生产区核心厂房主体结构施工已完成65%，配套辅房主体施工完成56%，多栋宿舍楼拔地而起，其四期项目整体进度已突破25%。

在河南炼化乙烯项目管理部组织下，假期期间，百万吨乙烯项目正积极推进厂区道路和全厂给排水管网(含消防水管网)工程施工。其中，厂区道路建设包括华北路、大港路和一经路、一纬路等路段，总长约2.28万米；给排水管网(含消防水管网)管径为100至2400毫米，总长约11.27万米。