国庆中秋假期，洛阳73家商贸样本企业实现销售额超8.2亿元

今年国庆中秋“双节”假期，洛阳以2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动为抓手，联动“政策激励+活动引流+数字赋能”三重引擎，消费市场呈现“量价齐升、业态融合、活力迸发”的良好态势。

今年国庆中秋“双节”假期，洛阳以2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动为抓手，联动“政策激励+活动引流+数字赋能”三重引擎，消费市场呈现“量价齐升、业态融合、活力迸发”的良好态势。

洛报融媒记者8日从洛阳市商务局获悉，监测数据显示，假期期间全市重点监测的73家零售和餐饮企业实现销售额超过8.2亿元，同比增长13.14%。

大宗消费政策激发市场活力

“双节”期间，洛阳依托消费品“以旧换新”扩围政策，推出各类专项补贴，推动大宗商品销售持续走旺。

洛报融媒记者假期走访市场了解到，大张集团举办家电节，云闪付及海尔、美的等品牌联合补贴，带动家电销售额同比增长26.7%；2025豫西·洛阳第二十二届金秋汽车博览会，推出“报废补贴+厂商让利+金融贴息”三重优惠；瀍河区创新推出“以房促车，以车促房”联动促销模式，有效拉动大宗消费。

随着“以旧换新”政策持续推进，洛阳组织各大汽车、电动自行车销售企业抢抓政策机遇，持续开展消费品以旧换新补贴活动，加快推进消费品“以旧换新”，绿色消费活力持续迸发。数据显示，从今年“以旧换新”政策开展至目前，洛阳汽车报废补贴申请达2.77万台，电动自行车以旧换新申请达1.96万辆。此外，嵩县、宜阳同步开展“以旧换新”进社区活动，县域大宗消费同比增长18.9%。