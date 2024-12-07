洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

国庆中秋假期，洛阳73家商贸样本企业实现销售额超8.2亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.08 19:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

 

　　今年国庆中秋“双节”假期，洛阳以2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动为抓手，联动“政策激励+活动引流+数字赋能”三重引擎，消费市场呈现“量价齐升、业态融合、活力迸发”的良好态势。

　　洛报融媒记者8日从洛阳市商务局获悉，监测数据显示，假期期间全市重点监测的73家零售和餐饮企业实现销售额超过8.2亿元，同比增长13.14%。

　　大宗消费政策激发市场活力

　　“双节”期间，洛阳依托消费品“以旧换新”扩围政策，推出各类专项补贴，推动大宗商品销售持续走旺。

　　洛报融媒记者假期走访市场了解到，大张集团举办家电节，云闪付及海尔、美的等品牌联合补贴，带动家电销售额同比增长26.7%；2025豫西·洛阳第二十二届金秋汽车博览会，推出“报废补贴+厂商让利+金融贴息”三重优惠；瀍河区创新推出“以房促车，以车促房”联动促销模式，有效拉动大宗消费。

　　随着“以旧换新”政策持续推进，洛阳组织各大汽车、电动自行车销售企业抢抓政策机遇，持续开展消费品以旧换新补贴活动，加快推进消费品“以旧换新”，绿色消费活力持续迸发。数据显示，从今年“以旧换新”政策开展至目前，洛阳汽车报废补贴申请达2.77万台，电动自行车以旧换新申请达1.96万辆。此外，嵩县、宜阳同步开展“以旧换新”进社区活动，县域大宗消费同比增长18.9%。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是...
    卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
        卒中(俗称“中风”)救治成功就万事大吉了吗？对于约三分之一的卒中患者而言，一场名为“卒中后抑郁”的隐形...
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳...
  • 江凌、张玉杰率队到广东省考察对...
  • 这个十一，洛阳要起飞！
  • 通行规则有变！事关洛阳龙门高铁站
  • 新增2处换乘停车场+14个临时停车...
  • 张玉杰督导周公里片区和古城片区...
  • 国际标杆！中油一建荣膺“2025亚...
  • 洛阳2026年度职工大额保险10月1日...
  • 焦济洛平黄河公铁大桥建设加快推进
  • 洛阳特巡警立体化守护市民游客安...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605