国庆中秋文旅消费TOP10目的地城市榜单发布 洛阳位列第八

2025年国庆假期与中秋佳节相逢，多家平台数据显示，洛阳市在此次假期中表现尤为抢眼：在美团平台发布的国庆中秋假期文旅消费热门目的地城市榜单中，洛阳位居全国第八；同时在去哪儿平台的全国热门景区榜单上，洛阳的龙门石窟与老君山景区双双跻身前十，分别位列第一和第九，彰显了其作为历史文化与自然风光兼具的旅游目的地的强大吸引力。
2025年国庆假期与中秋佳节相逢，多家平台数据显示，洛阳市在此次假期中表现尤为抢眼：在美团平台发布的国庆中秋假期文旅消费热门目的地城市榜单中，洛阳位居全国第八；同时在去哪儿平台的全国热门景区榜单上，洛阳的龙门石窟与老君山景区双双跻身前十，分别位列第一和第九，彰显了其作为历史文化与自然风光兼具的旅游目的地的强大吸引力。
2025年国庆假期与中秋佳节相逢，催热了全国文旅市场，长线游与周边游需求旺盛，深度体验成为新趋势。
多家平台数据显示，河南省洛阳市在此次假期中表现尤为抢眼：在美团平台发布的国庆中秋假期文旅消费TOP10目的地城市榜单中，洛阳位居全国第八；同时在去哪儿平台的全国热门景区榜单上，洛阳的龙门石窟与老君山景区双双跻身前十，分别位列第一和第九，彰显了其作为历史文化与自然风光兼具的旅游目的地的强大吸引力。
美团数据显示，国庆中秋假期，文旅消费Top10目的地城市分别为南京、成都、西安、北京、重庆、武汉、长沙、洛阳、上海、广州，洛阳位居全国第八。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605