国庆中秋文旅消费TOP10目的地城市榜单发布 洛阳位列第八

核心提示： 2025年国庆假期与中秋佳节相逢，多家平台数据显示，洛阳市在此次假期中表现尤为抢眼：在美团平台发布的国庆中秋假期文旅消费热门目的地城市榜单中，洛阳位居全国第八；同时在去哪儿平台的全国热门景区榜单上，洛阳的龙门石窟与老君山景区双双跻身前十，分别位列第一和第九，彰显了其作为历史文化与自然风光兼具的旅游目的地的强大吸引力。