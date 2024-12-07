国庆中秋假期，洛阳整体市场秩序平稳有序

10月8日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国庆中秋假期期间，洛阳未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

截至8日17时，洛阳各级12315共受理各类诉求5578件，较去年同比减少14.07%。其中：咨询3432件，已全部当场解答办结；投诉举报2146件，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失34.7万元。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，国庆中秋假期期间，洛阳各级市场监管部门接到来洛游客的诉求事项后，“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”，全力维护假期文旅消费市场环境，确保大家在洛阳玩得舒心、顺心。

与此同时，该局全面推广消费投诉先行赔付机制，建立“快速受理—调查核实—先行赔付—责任追溯”闭环工作流程，实现消费投诉“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”，让消费者“无忧消费”。

当日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布受理的4起消费维权典型案例。

案例一：

10月3日，张先生预定了老城区南关街道某民宿当天的房间，和商家约定房费250元，但到店后商家称需再缴纳50元才能入住。张先生认为不合理，随后便拨打12315热线求助。接到投诉后，老城区市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经查，消费者张先生反映属实，商家已将张先生的全部费用退还，执法人员对商家的行为进行批评教育，要求明码标价诚信经营。

案例二：

10月4日，消费者李先生反映其当日通过去哪儿网预定了瀍河区某民宿的房间，到店后商家自作主张将其房间退订，但不给李先生退款。李先生认为不合理，随后便拨打12315热线求助。接到投诉后，瀍河区市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经查，消费者李先生反映属实，经调解，商家已将全额房费退还消费者并道歉赔偿。

案例三：

10月3日，游客刘先生在伊川县城关街道某酒店住宿，当时房间内矿泉水没有贴价格标签，但刘先生在退房时商家直接将矿泉水费用从住房押金中扣除，刘先生认为不合理，拨打12315热线求助。接到投诉后，伊川县市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经查，消费者刘先生反映属实，商家已将多收取的矿泉水费用退还给消费者，执法人员要求商家明码标价，诚信经营。

案例四：

10月2日晚，游客白先生通过美团平台预订老城区九都路与新街交叉口某酒店房间，入住时发现该酒店无停车场服务，导致其无法停车，遂打算更换住宿地点并要求商家退还订房费用，商家不予解决，白先生便拨打12315热线求助。接到投诉后，老城区市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经查，消费者白先生反映属实，经调解，商家已将费用全额退还消费者。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)